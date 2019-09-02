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談「換瑜」傳聞 王金平：媒體消息比我靈通

2019-09-02 15:24聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

立法院前院長王金平今天前往觀賞國片下半場，針對日前媒體報導關於換掉韓國瑜的傳聞，否認如同報導中所提預言韓國瑜選不下去，並表示媒體消息比他靈通。

立法院前院長王金平今天前往觀賞國片下半場，針對日前媒體報導關於換掉韓國瑜的傳聞，...
立法院前院長王金平今天前往觀賞國片下半場，針對日前媒體報導關於換掉韓國瑜的傳聞，認為媒體消息比較靈通。記者曾原信／攝影
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立法院前院長王金平今天前往觀賞國片下半場，針對日前媒體報導關於換掉韓國瑜的傳聞不...
立法院前院長王金平今天前往觀賞國片下半場，針對日前媒體報導關於換掉韓國瑜的傳聞不多做回應。記者曾原信／攝影
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立法院前院長王金平今天前往觀賞國片下半場，針對日前媒體報導關於換掉韓國瑜的傳聞，...
立法院前院長王金平今天前往觀賞國片下半場，針對日前媒體報導關於換掉韓國瑜的傳聞，否認如同報導中所提預言韓國瑜選不下去。記者曾原信／攝影
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2020選舉韓國瑜王金平郭台銘

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