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韓朱配有譜？親韓人士：韓國瑜打算找朱立倫談合作

2019-09-02 13:53聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

新北市前市長朱立倫語國民黨總統參選人韓國瑜。圖／報系資料照合成
新北市前市長朱立倫語國民黨總統參選人韓國瑜。圖／報系資料照合成
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新北市前市長日前結束訪美行程回台，國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選也未有著落，國民黨內現在醞釀「韓朱配」的聲量越來越高。親韓人士透露，韓、朱兩人一直都有順暢的溝通管道，韓國瑜確實有打算約朱立倫見面談合作之事，但是否會搭配選舉，要看兩人談的情況而定。朱立倫辦公室則表示，「不要位置，一定幫忙」。

國民黨立委江啟臣競選看板力拱「韓朱配」，此舉獲得不少黨內立委響應，就連台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善也在底下回應支持。江啟臣日前表示，若韓朱能搭配合作，相信對藍營、基層支持者來說一定有振奮效果，不僅符合支持者的期待，也讓國民黨可以真正進入備戰狀態。

據悉，韓國瑜在初選公布結果當天見過朱立倫一次後兩人雖未再見面，但朱立倫訪美期間，針對美國對於韓國瑜兩岸、親美立場皆有做說明溝通，而美方從執政黨接收到對於韓國瑜的誤解，朱立倫也有幫忙緩頰，讓美方更認識韓國瑜。朱立倫與美關係良好，此次訪美除了重申親美立場外，也積極替國民黨候選人鋪路。

但對於兩人未來是否合作，甚至搭配成「韓朱配」，由於韓還未正式找朱立倫談合作，所以朱立倫也不會鬆口。針對「朱韓配」是否會成形，對此朱立倫辦公室表示，不要位置，一定幫忙。。

親韓人士表示，兩人一直都有順暢的溝通管道，之後韓也會約朱見面談合作之事。據了解，韓國瑜對於副手人選有自己的想法，他並非從初選過後就汲汲營營找副手，而是經過一陣子的觀察與考量，先把競選總部組織架構弄好，待競選工作順利上線後，再來做副手的最後定奪。

黨內人士分析，韓國瑜開出的副手條件必須具備熟捻財經專業及國際事務，甚至可以成為「有史以來被授權最大的副手」，朱立倫就是符合條件的不二人選，而且這對朱立倫將來想要問鼎總統大位也是非常好的歷練。相對於過去比較虛位的副手，朱立倫的能力能做很多事情，韓的庶民加上朱的專業，兩個人絕對可以發揮1加1大於2的效果。

韓國瑜2020選舉朱立倫

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