蔡政府22年首達財政收支平衡？ 藍黨團提證據打臉

國民黨團上午舉行「蔡政府粉飾太平 財政紀律全是謊言」記者會。圖/國民黨團提供 分享 facebook 蔡英文總統近來多次表示，明年度國家預算是22年來首達財政收支平衡。國民黨立法院黨團今舉行記者會，指控蔡總統誇大國家財政紀律，隱藏了前瞻基礎建設計畫等特別預算舉債高達2032億元，與過去根本沒有減少，企圖粉飾太平。國民黨團將在第8會期嚴格監督國家財政預算內容，不排除依據「財政紀律法」第17條規定，移請監察院調查懲處。

國民黨團總召曾銘宗指出，根據財政部統計資料，到2019年7月為止，中央政府負債5兆5009億元、地方政府負債9115億元，合計負債高達6兆4124億元。蔡政府全力推動8900億元的前瞻基礎建設，將會讓政府未來舉債餘額不斷向上攀高，甚至有讓地方政府財政破產之虞。

曾銘宗表示，地方政府未來舉債額度到今年8月底為止，僅有7325億元，減除幾乎沒有前瞻基礎建設預算的台北市舉債額度後，21縣市未來舉債額度僅有4754億元，而前瞻基礎建設未來配合款達4127億元，到了2025年地方舉債剩餘額度僅有627億元，這也顯示當前瞻基礎建設執行結束後，絕大多數的縣市將面臨破產狀況。萬一地方政府發生災變，將無錢因應救災，蔡政府所謂最佳財政紀律，根本是謊話連篇。

曾銘宗進一步表示，根據審計部資料顯示，前瞻基礎建設第一期從2017年9月到2018年12月，在1070億元中，實現數700億元、占預算65%，保留332億元、占31.08%，顯示各部會編列前瞻預算非常倉促，執行能力不足，浪費國家資源。中央各主管機關執行前瞻計畫共有105項，已經完成者40項，尚待執行65項。其中前瞻第一期實現率0%有1項、未達10%有7項、實現率達80%有61項、占比58.10%。國民黨團不認同蔡政府這種粉飾太平的說法，將在立法院強力監督蔡政府的財政紀律；假設蔡政府持續擴大財政缺口，不排除依據「財政紀律法」第17條規定，移請監察院調查。

國民黨立委賴士葆批評，蔡政府誇口聲稱是22年最好的財政紀律，根本就是在玩文字、數字遊戲，事實上蔡政府並未將特別預算列入，前瞻基礎建是計畫就是典型的特別預算，未來地方政府舉債空間僅剩下627億元，地方政府面對前瞻計畫必須編列配合款，但地方政府總舉債額度高達9千多億元，這就是蔡政府選前亂開支票、錢亂撒，債留地方政府，廢除印花稅法就是典型的例子。

賴士葆詢問審計長被提名人陳瑞敏，面對蔡政府如此粉飾太平、鬼話連篇的財政紀律的態度是甚麼？是否同意總統府將審計部公布前瞻執行率只有6成，硬拗為9成的說法？國民黨團將審視陳瑞敏立場是否公正、超然，來決定是否投下同意票。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，明年政府總預算歲出、歲入皆突破兩兆，為22年來首度收支平衡，不但證明政府嚴守財政紀律，更凸顯政府開源節流會理財，編列更多預算推動好政策為人民謀福利。