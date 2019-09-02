外傳索羅門恐斷交 柯文哲：深呼吸放輕鬆

2019-09-02 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



我國友邦的索羅門群島，根據路透報導，最快本周就會宣布與中國建交，屆時我國恐將只剩16個邦交國。對此，台北市長柯文哲今天上午受訪表示，這已經傳很久，「你問我就是深呼吸放輕鬆」，這種邦交國要維護也是很困難。

自2018九合一大選落幕後，總統蔡英文、台北市長柯文哲關係似乎漸行漸遠，雙方甚至隔空多次交火，但今天蔡、柯將於「老舊計程車汰舊換新成果展」碰面，外界關注兩人互動。

在前往該成果展活動之前，柯文哲今天上午於北市府大樓受訪，對於等下跟蔡英文碰頭，會當面問「台灣價值」？柯文哲表示，他哪有說要當面問蔡，並嘆一口說「唉，能回答早就回答」；至於是否像去年底「蔡柯會」一路臭臉？柯文哲回說，不會啦，他是內心嚴肅。

外傳索羅門群島將跟中國建交，柯文哲表示，這已經傳很久，「你問我就是深呼吸放輕鬆」，這種邦交國要維護也是很困難；媒體詢問，所以現在已經無感？柯文哲表示，常常這樣，「你表示I dont care，他（指北京）反而出招沒意義，若你很care，他就更想出招」。