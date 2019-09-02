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砸3300萬買總統座車？國安局：按慣例採購特勤警備車

2019-09-02 11:36聯合報 記者洪哲政╱即時報導

蘋果日報報導指國安局擬砸3300萬元買9輛新的總統座車，國安局上午表示，此次採購警備車輛為特勤警備車，並非報導所述「總統座車」。

總統府上午也出面回應表示，報導內容並非事實，內容刻意將隨扈警備車輛與「總統座車」混淆，作為錯誤報導，他們表達遺憾。

國安局上午說，此次採購警備車輛為特勤警備車，並非報導所述「總統座車」。而國安局秉持「依法行政、行政中立」原則及行政院採購規定，援例以四年一週期，編列預算採購相關勤務車輛，以確保萬全；原有車輛則妥善轉撥其他安全維護對象使用，以撙節公帑，歷次警備車輛均如是辦理換裝，此次亦同。

國安局外觀。 圖／翻攝自Google
國安局外觀。 圖／翻攝自Google
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