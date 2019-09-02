影／中國與我友邦索羅門群島洽談 外交恐生變

相關新聞
索羅門斷交？綠委：放消息作籌碼 藍委：影響南太邦交2019-09-02 12:26
郭台銘三劇本？郭辦：換瑜沒期待 是國民黨要傷腦筋2019-09-02 12:26
外傳索羅門恐斷交 柯文哲：深呼吸放輕鬆2019-09-02 11:43
砸3300萬買總統座車？國安局：按慣例採購特勤警備車2019-09-02 11:36
索羅門恐斷交 葉慶元：再給小英4年只怕會外交歸零2019-09-02 10:38
索國考慮與我斷交早有跡象 許毓仁：外交系統有處理嗎？2019-09-02 09:59
【重磅快評】難民法是揭開偽善與否的試煉2019-09-02 09:35
國安局砸3300萬買小英座車？府批：預算書識讀障礙2019-09-02 09:27
立法院新會期報到 曾銘宗搶頭香2019-09-02 09:06
我友邦索羅門恐生變 路透：最快本周宣布與中國建交2019-09-02 07:56
管中閔涉兼職 申誡？撤職？公懲會今宣判2019-09-02 00:44
中共代理人修法 立院新會期朝野攻防2019-09-02 00:39
礦業、消防修法 民團呼籲速三讀2019-09-02 00:34
影／總統YouTube新節目 主打台灣優質農漁產品2019-09-01 15:27
郭台銘：經濟進政治出 蔣經國務實經貿外交找回來2019-09-01 14:16
核四無法重啟是謊言？ 王明鉅：燃料棒根本不是問題2019-09-01 14:14
參訪中東心得 郭台銘：找回務實經貿外交精神2019-09-01 13:57
蔡英文今授證競總幹部 北市目標破52%支持度2019-09-01 13:46
郭台銘：中美貿易戰危機 蔡英文寧可當美國代理人2019-09-01 13:31
黃偉哲：相信蔡賴兩邊有溝通 但配不配無法揣測2019-09-01 12:56
民眾黨立委提名遭指「報復式提名」 柯文哲：過度解讀2019-09-01 11:34
柯文哲批首長PK公文高低 蘇貞昌：不是個人作秀或權位爭奪2019-09-01 11:31
行政院長沒政績動輒發官威？蘇貞昌：鼓勵首長堅守崗位2019-09-01 11:13
連署選總統 6屆4人跨門檻無人勝選2019-09-01 10:52
影／柯文哲參訪嘉義市遭嗆 「為何說中國是警察？」2019-09-01 10:06
去幫郭台銘就開鍘？黃創夏：國民黨恐爆「少子化危機」2019-09-01 09:08
孫大千：民進黨最會製造「芒果乾」恐嚇下一代2019-09-01 08:11
林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？2019-08-29 17:34
陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊2019-08-29 17:25
如果能重來？李佳芬：丈夫的從政之路我會說NO2019-08-28 11:38
對國台辦比蔡衍明還熟？柯文哲：用膝蓋想也知道不可能2019-08-27 12:53
影/洪秀柱到台南：「換韓」不可能、她也做好參選準備2019-08-24 20:15
如果戰略是總統大選要贏 柯P：那我下去選最快2019-08-23 23:23
影／重啟核四侯友宜堅稱假議題 拋「四問」要韓解答2019-08-22 14:57
選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣2019-08-16 11:09
柯郭王共推總統參選人 郭營：台灣人不會期待這樣做2019-08-14 12:25
郭柯王整合中 黃偉哲籲民進黨：做好「防颱準備」2019-08-12 13:17
喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你2019-08-12 12:09
陳宏昌嗆韓挺英 侯友宜：應好好做事 少談政治2019-08-12 11:38
熱門文章
我友邦索羅門恐生變 路透：最快本周宣布與中國建交2019-09-02 07:56
觀察站／郭台銘參選3劇本 連張淑芬也勸不住2019-09-01 23:32
暗酸郭台銘？韓國瑜：就算你存3億也改變不了政治2019-09-01 16:11
美售我F-16 C/D裸機1.217億美元 空軍：近3年最便宜2019-09-01 13:44
國造潛艦戰鬥系統 改由美主導2019-09-02 00:50
影／不願出席韓國瑜新北造勢？ 侯友宜：我很忙2019-09-01 20:38
郭台銘點名他 ！最適合一起經營中華民國未來2019-09-01 12:33
彰化造勢 韓國瑜：中部為何沒有可以停波音747的大機場2019-09-01 13:29
送蛇到消防局 徐國勇：一切合乎規定2019-09-01 16:13
陸軍防空新利器 將採購陸射劍二飛彈2019-09-01 16:12
明年國軍武器新看點…反雷達無人機最神祕 貴到嚇人？2019-09-02 08:00
吳敦義派人密會郭台銘提「換瑜」？國民黨駁斥2019-09-01 20:05
當密使找郭台銘談換瑜？張顯耀：鬼話都出來了2019-09-01 21:56
核四無法重啟是謊言？ 王明鉅：燃料棒根本不是問題2019-09-01 14:14
郭柯王媒體民調大贏11百分點 柯文哲：第3組需推出好產品2019-09-01 17:22
因應殲20威脅 空軍全面提升FPS-117雷達性能2019-09-01 14:00
獨家解析》4個關鍵時點，看郭台銘總統路4部曲攻略：獨選？大藍？小藍？棄保？2019-09-02 10:10
郭參選箭在弦上 韓喊話郭「並肩作戰」2019-09-01 23:59
飛彈突擊艇計畫生變？海軍連忙強調是誤會2019-09-01 22:37
國安局砸3300萬買小英座車？府批：預算書識讀障礙2019-09-02 09:27
「換韓」傳聞不斷 柯文哲：很難、慶幸我不是國民黨2019-09-02 11:09
參謀總長換人 微型飛彈突擊艇計畫生變？2019-09-02 00:47
圍「睹」共軍夜戰艦艇 耗資百億讓鳳眼機夜間開眼2019-09-01 13:28
郭台銘是備胎？蔡沁瑜：換瑜也不會代表國民黨參選2019-09-02 11:37
網造假韓國瑜「跳樓身亡」 韓辦傳明作筆錄正式提告2019-09-01 15:51
影／面對「黑韓」自我解嘲 韓國瑜：我喝酒不抱女人、愛說笑話2019-09-01 18:35
柯文哲：若藍綠對決蔡英文勝出 大家都認為如此2019-09-01 18:03
耗資近20億 5架黑鷹直升機將改為夜間搜救型2019-09-01 13:36
郭台銘：經濟進政治出 蔣經國務實經貿外交找回來2019-09-01 14:16
影／二哥侯明鋒當郭台銘副手？ 侯友宜：他差遠了啦2019-09-01 17:40
韓國瑜到二林 粉絲擠爆仁和宮2019-09-01 20:13
潛伏一個多月終於出擊 李正皓：郭董瞄準國民黨的七寸2019-09-02 11:21
韓國瑜花蓮縣競選總部揭牌 所在地爆爭議2019-09-01 14:03
影／郭台銘談副手：一起經營中華民國 侯明鋒非常合適2019-09-01 16:59
擔任郭台銘的副手？侯明鋒婉拒：持續醫療工作2019-09-02 10:59
郭台銘沒否認參選 還說侯明鋒是適合的副手人選2019-09-01 13:27
立委調整披露口徑 劍翔案150億生產104架2019-09-01 13:32
徐國勇送蛇 新北消防員勤務未落實 恐懲處2019-09-02 00:14
「黑韓」太厲害 韓國瑜宣布「白韓產業鏈」正式啟動2019-09-01 16:10
國民黨內運作「換瑜」？ 藍議員提3看法駁斥2019-09-02 09:39
留言