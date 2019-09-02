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【重磅快評】難民法是揭開偽善與否的試煉

2019-09-02 09:35聯合報 主筆室

香港反送中運動衝突未減，在各界普遍認為蔡英文總統「撿到槍」、搭配民進黨政府滿聲「今日香港、明日台灣」的宣傳中，香港眾志秘書長黃之鋒呼籲台灣訂「難民法」，行政院長蘇貞昌卻僅回應，台灣相關法律機制非常完備可以運作。

如果民進黨政府真在意香港人民爭取民主與自由，為何閣揆竟無法立即承諾？如果現行法律機制非常完備可以運作，為何黃之鋒還要呼籲盡速通過難民法？揭開難民法的面紗也就不難理解，在自由民主的大帽之下，又如何能擺脫政治利害的算計？也凸顯部分政治人物盡拿自由民主說空話的偽善。

難民法明定對於因戰爭、天災或受政治迫害之外國人、無國籍人士，得申請難民認定等，多麼具人道關懷啊！但草案從2005年民進黨第一次執政送進立法院，2008年國民黨重回執政也列為優先法案，再到2016年民進黨重新執政，經國民黨立委黃昭順排程，不保留任何條文、無須政黨協商，逕出內政委員會，直到今天仍未進入二三讀。眼看明年一月立法院即將重新改選，難民法草案將重新回到原點。

換言之，理想歸理想、口號歸口號，一旦碰觸到難解的政治現實，「拖」與「冷凍」，本就是各政黨乃至政府的慣用手法。

草案長期停滯不前，卻無法掩蓋台灣每年都有來自中國、香港、西藏甚至敘利亞、烏干達、土耳其等國或地區人民尋求庇護的個案。正因為沒有明確的庇護申請程序，有些個案直接遭遣返，有些則成為無法享有公民權的黑戶，只因人數不多，並未引起國人太多關注。

蘇貞昌說相關面向都有應該有的法律，機制都非常完備，可以運作…，實情卻是，難民法草案始終未納入大陸港澳人民；就算《港澳條例》第十八條規定「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，但如何判定、誰來判定受有緊急危害，具體協助又是什麼？能否給合法居留權？完全無法可依，何來蘇揆的「機制完備」？

黃之鋒並非頭腦單純憤青，他搭著「香港熱」以一篇投書揭開難民法「潘朵拉之盒 」的盒蓋，顯然深知台灣現行保障港民機制有問題，很可能讓港人來台後變黑戶；只是黃之鋒意料不到，口口聲聲以幾近民粹「今日香港、明日台灣」簡化口號看似力挺港人抗爭的民進黨政府，其閣揆卻是以一招「如封似閉」回應。

民進黨立委李俊俋倒很誠實的說出了難處：難民的定義、人數需釐清，處理難民是否需放棄國籍，以及牽涉到憲法上香港是不是中華民國的領土範圍等問題。確實，如果僅將少部分言論或政治思想觸怒中共的異議份子視為難民，相信多數國人都能接受；但如果是涉及暴力滋擾者呢？如果中共假藉難民法玩「木馬屠城計」呢？更不要說更敏感的香港到底是不是中華民國領土的憲政層次問題，自須充分討論、形成共識。

直言之，難民法的修法除了考驗民進黨政府、各政黨立場，勢將因逐漸增加的討論熱度而愈來愈趨近「台灣該如何衡量自身利害」的最核心。講白了就是，會不會有人到時「說一套做一套」、「口惠而實不至」？很快就會有個答案了。

香港眾志秘書長黃之鋒8月30日被警方拘捕，圖為6月21日黃之鋒涉嫌煽惑他人包圍警...
香港眾志秘書長黃之鋒8月30日被警方拘捕，圖為6月21日黃之鋒涉嫌煽惑他人包圍警察總部的資料照片。圖／香港中通社
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難民香港民進黨黃之鋒

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