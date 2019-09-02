立法院新會期報到 曾銘宗搶頭香

2019-09-02 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院第9屆第8會期今天開始辦理立委報到，國民黨立委曾銘宗上午6點多就來報到，搶到報到頭香。由於新會期除要處理總預算，還要儘速通過F-16V戰機軍購特別條例、特別預算，民進黨團也將提出「中共代理人」、「廣電三法」等修法。曾銘宗表示，民進黨團新會期將推動中共代理人修法，這個法案違反言論、新聞自由，也會讓超過百萬台商陷入刑法陷阱，國民黨團會全力杯葛、反對修法。

曾表示，新會期國民黨團的優先法案，會以改善低薪、協助年輕人創業、軍公教退休金不合理違憲部分，積極推動列為優先修法方向，另外對於2020總統立委選舉，曾表示，現在選情對國民黨來說，相對不樂觀，接下來開議之後，黨團會轉換成大選與立委選舉的輔選平台，爭取2020總統勝選、立委席次過半。

第二位報到的民進黨立委陳歐珀則提到，目前香港反送中議題已成全球焦點，今天不挺香港，明天台灣恐變成香港，督促蔡英文總統一起民主挺香港，團結護台灣。陳也提到，新會期民進黨團將提案修中共代理人法，陳表示，中國透過紅色媒體試圖摧毀台灣民主自由，越發明顯，民進黨團主張將中共代理人法列為優先法案，也呼籲朝野全力支持中共代理人修法，避免境外勢力傷害民主價值及國家安全。對於2020選情，陳也提到，2020立法院未來恐藍綠都不會過半，民進黨面對這一仗，必會謹慎面對，爭取立委席次過半，在國會取得超過57個席次。