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管中閔涉兼職寫壹週刊社論 今宣判

2019-09-02 02:48聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台大校長管中閔擔任公職期間，涉替壹週刊寫社論而彈劾，移送公務員懲戒委員會，公懲會今天下午3點宣判，管可能面臨不付懲戒、申誡或撤職處分。

監察院認為管中閔2012年2月6日至2015年2月3日任職政務人員期間，透過匿名方式，常態性為壹週刊撰寫社論，獲取年約65萬元的兼職報酬，違反公務員服務法公務員禁止兼職規定而彈劾。因監院移送的範圍是2016年5月2日公務員懲戒法修正前，原本面臨的處分種類為撤職、休職、降級、減俸、記過和申誡6種，但因管是政務人員，懲處種類僅剩申誡和撤職。

管案是公懲法新制後，公懲會首度主動採開放旁聽的方式審理，7月2日管案行準備程序，兩天後前中研院長翁啟惠「未依法據實申報財產」、「未揭露可能發生利益衝突情事」遭申誡的再審案也同樣開放旁聽。翁案後來沒能翻盤，雖然僅是申誡處分，但翁認為「即便是申誡薄懲也是無法承受的重中之重」。

公懲會準備程序庭時，曾傳壹週刊前、現任社長裴偉、邱銘輝作證。裴證稱是經人推薦而邀當時還是台大財金系教授的管中閔撰寫財經方面的評論，壹週刊1篇社論報酬2萬5千元，署名的評論約2至4萬不等，代表雜誌立場的社論以不署名為原則。

管中閔在言詞辯論庭上表示，自己不是壹週刊編制內的人員，「無薪無職」，既然沒有職位，何來兼職？他稱是受邀撰稿，沒簽契約，而且對方不只邀他，他也沒有投稿義務，壹週刊也沒義務一定要登他的文章，若文章沒被採用也就無稿費。他說，報刊社論代表社方立場，向來不署名，沒有「匿名」之說。

管質疑，過去這樣做沒有人說違法，他卻被彈劾，監察院是抄家式的濫權，把他20年來的隱私曝光，無疑是政治迫害，侵犯大學自主，企圖摧毀大學校長遴選當選人的人格與公信，更是70年來僅見。

監察院調查專員賴建文則指管也曾在聯合報、中國時報投過稿，但那是「具名」且「非固定」，和壹週刊的樣態完全不同，無法一概而論。賴說，「任職與兼職不同」，有無「任職」充其量只是勞健保的差別，監院認定管是兼職，管中閔總以言論自由應受最大保障來辯白，不過公務員服務法明文規定不能兼職，偶爾投稿沒有關係，但他卻是「匿名寫社論」。

較之翁啟惠在公懲會提出逾百筆資料替自己辯白，包括子女的護照資料都投影在法庭牆上，管中閔則數度要求牽涉個人隱私的部分不要公開提示，認為「這樣會把當事人的社會活動公開」。管中閔曾批監察院說不出哪幾篇社論是他寫的，賴建文反指管三度不配合監院調查，強調監院不會「深文周納」。

台大校長管中閔。資料照片。記者林孟潔／攝影
台大校長管中閔。資料照片。記者林孟潔／攝影
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管中閔公務員監察院

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