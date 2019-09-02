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礦業、消防修法 民團呼籲速三讀

2019-09-02 00:34聯合報 記者陳熙文／台北報導

民間團體呼籲民進黨政府要正視包括礦業法、消防法等修法，在本會期盡快處理。 圖／聯...
民間團體呼籲民進黨政府要正視包括礦業法、消防法等修法，在本會期盡快處理。 圖／聯合報系資料照片
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立法院新會期即將展開，除了優先處理總預算案之外，預料也將以「中共代理人」修法等為重點，但民間團體憂心本會期結束後，第九屆立委任期即將屆滿，許多改革的進度恐因屆期不連續全數歸零，呼籲民進黨政府要正視包括礦業法、消防法等修法，在本會期盡快處理，完成三讀。

民間團體也預告將在立法院開議前採取行動，要求政府加快修法腳步。

礦業法自二○一六年民間提出修正草案，直到二○一七年行政院修法版本出現，至今已有三年之久，仍舊卡關立法院。地球公民基金會花東山林主任黃靖庭質疑，蔡英文總統兩度承諾這一屆立委要完成礦業法修法，但歷經三任行政院長，還是沒有辦法完成立法，究竟是什麼原因？

她指出，侵害人民財產權的「霸王條款」、礦權展延幾乎百分之百核准，駁回為例外的制度設計要進行修正，各界有高度共識，環團想問民進黨到底有沒有想要處理這件事情？黃靖庭呼籲，希望能在新會期初就能夠處理，不要等到大選前夕才開始，否則一定困難重重。

去年四月廿八日發生敬鵬大火，造成六名消防員殉職，引發各界對消防法的檢討。包括時代力量以及藍綠立委皆提出消防法修法版本。

消防權益促進會秘書長朱智宇表示，在殉職調查的修法部分，希望能讓家屬跟基層消防員能真正透過合法管道來參與調查，做全盤的檢討，不要再「有殉職才改革」。

立法院礦業法行政院

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