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郭台銘：經濟進政治出 蔣經國務實經貿外交找回來

2019-09-01 14:16聯合報 記者林麗玉╱即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘參選與否即將攤牌，郭今天在臉書貼文參訪沙烏地阿拉伯的心得，並提出「產業外交」、「經濟進，政治出」、「經濟進，利益出」的口號，要將當年蔣經國總統與孫運璿院長的務實經貿外交精神找回來，真正達成最後台灣獲利的目標，包括0-6歲國家養等政策，絕不會是空談。

郭表示，每天的政治口水、只要談選舉就只有藍綠的意識型態與統獨議題外，台灣可以選擇另一條道路，郭提到，他就是要把大部分心力與時間，專注在經濟及科技發展上，以台灣擁有的產業實力，向全世界找尋機會，所以他提出「產業外交」、「經濟進，政治出」、「經濟進，利益出」，將當年蔣經國總統與孫運璿院長的務實經貿外交精神找回來，真正達成最後台灣獲利的目標，這個利不僅是經濟上的利益，更能增加實質關係的盟友利益。

郭表示，他這次前往沙烏地阿拉伯，收穫很多，沙國有豐富的石油礦產，目前以便宜的電力建立了煉鋁產業，在電動車產業蓬勃發展，輕量化車體需求帶動用鋁量，沙國現今政策朝向開放，希望增加更多除了石化及鋁業的其它產業，郭也提到，對於長期大量依賴外來人口的沙國而言，勞動力仍不足，還是期待朝向自動化，機器人化的型態發展，郭說，只要台灣有心，沙國未來的產業自動化和機器人等，就靠台灣了。

郭提到，台灣的能源依賴進口，石化產業有很多向沙國學習的地方，台灣工業及相關產業在考量中美市場外，對回教世界國家有許多可發展的機會，其中沙國為阿拉伯世界中面積第二大的國家，是唯一一個同時擁有紅海和波斯灣海岸線的國家，南可至非洲，往西行至歐洲，人口數大約2800萬人，但由於長年風沙，全國平均壽命大概只有六十多歲，郭提到，他此行也向沙國介紹台灣在醫療及衞生領域的發展，沙國的衞生部長近日也希望到台灣來參訪，多了解在醫院及保險、健康產業發展，郭表示，他曾說台灣應該建立大健康產業，向外輸出的機會無遠弗屆，所得之稅收增進人民福𧘲，像是0-6歲國家養等政策，也絕不會是空談。

郭也在文末標註，#不管選不選總統經貿外交永遠的使命、#中華民國最強外掛

圖／擷取自郭台銘臉書
圖／擷取自郭台銘臉書
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鴻海創辦人郭台銘上出席國民黨青溪教育研究菁英班活動，對媒體回應副手人選侯明鋒的問...
鴻海創辦人郭台銘上出席國民黨青溪教育研究菁英班活動，對媒體回應副手人選侯明鋒的問題。記者陳正興／攝影
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蔣經國沙烏地阿拉伯
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