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香港機場再現示威集結 民眾將推車封住入口對峙中

核四無法重啟是謊言？ 王明鉅：燃料棒根本不是問題

2019-09-01 14:14聯合報 記者吳淑君╱即時報導

代表國民黨參選總統的韓國瑜，上個月22日才提出重啟核四主張。核四第四批燃料棒就在8月29日被外運到美國，廠內剩下864束燃料棒，無法達到滿載872束要求，台電宣稱重啟核四愈來愈不可能。台大醫院前副院長王明鉅說，重啟核四，燃料棒根本不是問題，這是民進黨政府故意誤導不知情民眾的話術。

王明鉅在臉書貼文指出，核四如果決定重啟，在燃料置入反應爐前還有很多測試須重做，此時再把外送的燃料棒運回或再買新的燃料棒，只是要多花些冤枉錢，時間絕對綽綽有餘。

在以核養綠的公投通過廢除電業法95條1項之後，蔡政府仍不斷地繼續將核四燃料棒送到美國去，是明明白白浪費國營事業台電公司資產，傷害台電利益的作為。

他說，作出決定的人，無論未來會不會受到法律的制裁，我相信絕對躲不過歷史的批判。

核四前廠長王伯輝也指出，據了解，送出去，僅是存放在輔助燃料廠房的二號機未開封的燃料，一號機的燃料已經檢查完畢放在一號機，原子爐旁的燃料池內，若啓封燃料是足夠的，倘若如台電官方所言，少了幾根，那也無所謂，再從美國運回即可，時間上足夠的。

我們的國家不是那麼有錢，人民不是那麼浪費，一個3000億垂手可得的資産就這樣不用，純粹為了信仰，假如核能這麼可怕，為什麼，不馬上關了核二及核三？

來來回回的運燃料，美其名為異地儲存，但，找到買家了嗎？若找到，再運不遲，真是不把我們納稅人的血汗錢當錢用！

台大醫院前副院長王明鉅說，重啟核四，燃料棒根本不是問題。圖／本報系資料照
台大醫院前副院長王明鉅說，重啟核四，燃料棒根本不是問題。圖／本報系資料照
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核四台電王明鉅
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