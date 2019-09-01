蔡英文今授證競總幹部 北市目標破52%支持度

2019-09-01 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統力拚2020連任，今天舉辦各縣市競總幹部與百工百業後援會代表兩場授證大會，宣示競選連任正式鳴槍起跑。今早代表各縣市的競總主委都出席這場活動，包括台北市競總主委黃承國、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲及基隆市長林右昌等。

黃承國表示，上次蔡總統在北市拿到52%的支持度，他有信心超越上次目標。蔡總統在台北市支持度非常高，上次總統大選拿到52%的支持度，現在的話，「聽起來應該是會比上次更好，我們有信心，還是以上次為目標，要超越」。

媒體詢問黃承國最近是否有再跟台北市長柯文哲接觸，黃承國回應，「沒有！沒有！很久沒見面了」。

鄭文燦表示，今天的授證儀式是基本的「起手式」，各地競選基本架構先確定，接著籌組各地方的競選總部與後援會，執政縣市長都擔任主委，包括原來的執政縣市長也大部分都投入選舉工作，黨內的意見已非常一致，「也代表我們就定位了」；距離明年1月11日投票日還有將近4個多月，會配合競選總部規劃往前走。

林右昌表示，他對選情有信心，雖然內在、外在存在很多挑戰，但大家全力以赴，他在基隆的成果，大家有目共睹，而且蔡總統是有史以來最支持基隆、給基隆最多建設與預算的總統，基隆市民可以感受這點。

台南市長黃偉哲說，他對選情審慎樂觀，昨天蔡總統跑到台南，連總統自己都覺得台南溫度升得滿高，大家沒有因為初選爭議而有保留，台南選民蠻熱情，支持者還是能夠以大局為重。

掛名彰化縣競總總督導的考試院前院長姚嘉文表示，他對選情樂觀但是很謹慎，不只希望贏，還希望贏了以後，台灣政局能夠穩定，「讓對方輸得很甘心，我們贏得很光明正大」，選後比較好處理。