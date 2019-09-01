郭台銘：中美貿易戰危機 蔡英文寧可當美國代理人

2019-09-01 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



郭台銘宣布參選與否最後倒數，郭今天上午出席「青溪教育研究院」活動，並針對中美貿易大戰的經濟議題進行專題演講，郭演說時提到，中美貿易戰，台灣會不會淪為美國戰爭的代理人時表示，他已看到危機，針對這個危機，台灣要的是和平，但蔡英文現在寧可當做美國的代理人，尤其美國打戰都在領土外打戰，但各國都是買美國的武器，例如沙烏地阿拉伯一年就買一千五百億美金的武器。

郭台銘表示，中美貿易戰爭之所以複雜化，是因中美貿易戰短時間不會結束，但科技戰爭的競爭已開始，郭台銘說，台灣國防將來要怎麼走下去？他舉軍購買很多坦克車為例，淡水河怎麼會要買坦克車來打？郭說，外界不要認為他講危言聳聽的話，郭提到，不管是貿易戰？科技戰？台灣都不能被屏除在外，郭說，中美兩邊，若他當台灣2300萬人的槳，就用這個槳將台灣滑遠一點，划到夏威夷去，可不可能，不可能怎麼辦？郭提到，在中美爭霸中，他喊出的口號是「台灣要獲利、美國要達標、中國要轉型成功」。

郭台銘提到，台灣會不會淪為美國戰爭的代理人，他已經看到危機，針對這個危機，台灣要和平，但蔡英文不能當做美國的代理人，尤其美國打戰都在領土外打戰，美國國內沒有戰爭，但各國都是買美國的武器，沙烏地阿拉伯一年就買一千五百億美金的武器。