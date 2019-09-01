彰化造勢 韓國瑜：中部為何沒有可以停波音747的大機場

2019-09-01 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今天到彰化縣鹿港天后宮、伸港福安宮等8廟宇造勢，藍營大動員，現場熱情民眾推擠場面混亂，韓國瑜表示，中部為何沒有國際機場？彰化和台中等縣市未來應團結合作，形成中部區塊帶動地方發展。

韓國瑜今天上午在彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典霖、立委柯呈枋、立委林麗蟬、立委參選人蕭景田等人陪同參訪鹿港天后宮、伸港福安宮，現場民眾揮舞國旗，高喊凍蒜。

韓國瑜說，彰化縣和雲林縣很像，農業、漁業等特點很像，出外人也很多，彰化和雲林未來可以合作，彰化未來也應和台中等縣市團結合作，形成中部區塊發展，他常說，中部為何沒有國際機場，中部為何沒有可以停波音七四七的大機場，為何沒有自由經濟貿易區？「人是英雄，錢是膽」，現在地方現在遇到財政很大壓力，所以在地立委很重要，要去中央搶資源，爭取地方福利，解決地方財政困難，所以未來要中央總統、與立委、縣長配合起來，才能造福地方。

參訪完福安宮後，韓國瑜也臨時增加行程，到伸港第一公墓向追緝嫌犯而撞上分隔島殉職員警薛定岳上香，不過因家屬很低調，韓國瑜也表示不受訪。