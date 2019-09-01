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彰化造勢 韓國瑜：中部為何沒有可以停波音747的大機場

2019-09-01 13:29聯合報 記者林宛諭╱即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今天到彰化縣鹿港天后宮、伸港福安宮等8廟宇造勢，藍營大動員，現場熱情民眾推擠場面混亂，韓國瑜表示，中部為何沒有國際機場？彰化和台中等縣市未來應團結合作，形成中部區塊帶動地方發展。

韓國瑜今天上午在彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典霖、立委柯呈枋、立委林麗蟬、立委參選人蕭景田等人陪同參訪鹿港天后宮、伸港福安宮，現場民眾揮舞國旗，高喊凍蒜。

韓國瑜說，彰化縣和雲林縣很像，農業、漁業等特點很像，出外人也很多，彰化和雲林未來可以合作，彰化未來也應和台中等縣市團結合作，形成中部區塊發展，他常說，中部為何沒有國際機場，中部為何沒有可以停波音七四七的大機場，為何沒有自由經濟貿易區？「人是英雄，錢是膽」，現在地方現在遇到財政很大壓力，所以在地立委很重要，要去中央搶資源，爭取地方福利，解決地方財政困難，所以未來要中央總統、與立委、縣長配合起來，才能造福地方。

參訪完福安宮後，韓國瑜也臨時增加行程，到伸港第一公墓向追緝嫌犯而撞上分隔島殉職員警薛定岳上香，不過因家屬很低調，韓國瑜也表示不受訪。

韓國瑜今天行程包括鹿港天后宮、伸港福安宮、花壇虎山巖、員林福寧宮、社頭清水岩寺、溪州后天宮、二林仁和宮、溪湖福安宮宮廟參訪行程約到晚間7點。

國民黨總統參選人韓國瑜今天在彰化縣長王惠美等人陪同下到彰化縣伸港福安宮參拜，藍營...
國民黨總統參選人韓國瑜今天在彰化縣長王惠美等人陪同下到彰化縣伸港福安宮參拜，藍營大動員，現場熱情民眾推擠場面混亂。記者林宛諭／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天在彰化縣長王惠美等人陪同下到彰化縣伸港福安宮參拜。記者...
國民黨總統參選人韓國瑜今天在彰化縣長王惠美等人陪同下到彰化縣伸港福安宮參拜。記者林宛諭／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天到彰化縣伸港福安宮參拜，並和立委柯呈枋等人高喊凍蒜。記...
國民黨總統參選人韓國瑜今天到彰化縣伸港福安宮參拜，並和立委柯呈枋等人高喊凍蒜。記者林宛諭／攝影
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