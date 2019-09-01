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漢王飯店總裁林富男加入台灣民眾黨

2019-09-01 12:23聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

南台灣觀光界頗具權威的高雄漢王洲際飯店總裁林富男昨天在臉書上宣布，已拿到台灣民眾黨黨證，並被選台灣民眾黨中央委員第一名，還被主席柯文哲指派為高屏澎三縣市區域及不分區立法委員總指揮，全權負責協調提名及輔選及監察任務，還公開對外徵詢有意參選立委的人選，不過，這篇文章已被刪除。

林富男昨天在臉書PO文一開始就指出，「台灣民眾黨黨證拿到了、帳號拿到了，還等法院登記程序，約9月中旬可完成，一切皆完備。」、「本人有幸被選上中央委員第一名，被稱中常委，今又被主席柯文哲指派為高屏澎三縣市的區域及不分區立法委員的總指揮，全權負責協調提名及輔選及監察任務。總指揮一職看似簡單，却任重道遠。」

他還公開宣布，「區域立委有人願意選的嗎？不分區立委有人要選的嗎？那個選區内你有仇人嗎？我也可以提名你。去鬥掉他！您有意思準備競選下屆高屏澎縣市長者嗎？也請你來我辦認識一下。」

不過，這篇文章在林富男的臉書已看不到，林富男改口說低調點。林富男多年來推動南台灣觀光產業，和前副總統呂秀蓮交情頗佳，從父親手中接下漢王飯店事業，現為南台灣觀光產業聯盟總召集人、行政院觀光推動發展委員會委員。

林富男早期是國民黨黨員，曾擔任高雄市黨部青工會委員長及中央黨部青工會副主任，獲頒中國國民黨二等華夏獎章。自謝長廷入主高雄市政府後，林富男由藍轉綠，與國民黨漸行漸遠。

林富男在陳水扁時代，獲攬為總統府顧問及行政院顧問、政務顧問；蔡英文上台後，多次以兩岸關係倒退影響觀光業發展，與民進黨若即若離。這次柯文哲籌組台灣民眾黨，林富男大表支持，成為創黨黨員，名列中央委員之首及高屏澎三縣市區域及不分區立法委員總指揮。

高雄漢王飯店總裁林富男加入台灣民眾黨。圖／取自林富男臉書
高雄漢王飯店總裁林富男加入台灣民眾黨。圖／取自林富男臉書
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台灣民眾黨柯文哲國民黨
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