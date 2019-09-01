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向輔選幹部授證 蔡英文下達基層三大任務

2019-09-01 12:01聯合報 記者賴于榛╱即時報導

2020選戰進入關鍵的9月份，蔡英文總統今在台北市文山區進行全國基層、各領域的輔選幹部授證儀式。據了解，蔡英文致詞時分析2020大選有內外部的背景，外部是美中貿易戰、反送中，內部則是競選對手的競合關係尚未定案，加上離大選還有4個多月非常長，得要繃緊神經，確保四個多月期間一定有最大能量讓選戰打得贏打得漂亮。

蔡英文說，2008年開始，民進黨已經開始打過大大小小選戰，2016年一起打過一個重要的選戰，讓他們可以重返執政，現在執政三年多，面臨也是很重要的選戰，就是2020這一關。

據了解，蔡英文指出，2020這關關係到過去三年多的努力能否延續，三年多來做的每件事，都是為台灣的永續打基礎，基礎已經漸漸打好，但打好基礎後，一定要讓台灣建設、發展在好的基礎上可以永續，這是改變台灣的重大工程，「我們已經做一半，但有一半還沒有做」，只要有八年，一定可以讓台灣脫胎換骨。

據指出，蔡英文說，下個階段的目標是總統勝選、國會過半，並下達三大任務，希望幹部都能達成，才能確保在最後的選戰之中勝選，第一是團結再團結，因為民進黨要先團結，才能團結所有的台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，並感謝賴清德院長在初選結果出來後，所展現出的民主風度。

第二個任務，蔡英文說民進黨應該要走出同溫層，要去了解台灣社會，尤其是最基層的民意；第三則是永不放棄堅持，民進黨是本土政黨，是台灣人用一票一票選出來的政黨，責任就是要守護、保護台灣，讓台灣民主自由延續，有信心大家也有能力可以用決心守護台灣，這個決心是超越其他所有政黨，所以千萬不要被對手的言語影響，不要因為外部力量的威脅利誘，放棄堅持的樣子。

蔡英文總統。記者賴于榛／攝影
蔡英文總統。記者賴于榛／攝影
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