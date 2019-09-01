向輔選幹部授證 蔡英文下達基層三大任務

2019-09-01 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



2020選戰進入關鍵的9月份，蔡英文總統今在台北市文山區進行全國基層、各領域的輔選幹部授證儀式。據了解，蔡英文致詞時分析2020大選有內外部的背景，外部是美中貿易戰、反送中，內部則是競選對手的競合關係尚未定案，加上離大選還有4個多月非常長，得要繃緊神經，確保四個多月期間一定有最大能量讓選戰打得贏打得漂亮。

蔡英文說，2008年開始，民進黨已經開始打過大大小小選戰，2016年一起打過一個重要的選戰，讓他們可以重返執政，現在執政三年多，面臨也是很重要的選戰，就是2020這一關。

據了解，蔡英文指出，2020這關關係到過去三年多的努力能否延續，三年多來做的每件事，都是為台灣的永續打基礎，基礎已經漸漸打好，但打好基礎後，一定要讓台灣建設、發展在好的基礎上可以永續，這是改變台灣的重大工程，「我們已經做一半，但有一半還沒有做」，只要有八年，一定可以讓台灣脫胎換骨。

據指出，蔡英文說，下個階段的目標是總統勝選、國會過半，並下達三大任務，希望幹部都能達成，才能確保在最後的選戰之中勝選，第一是團結再團結，因為民進黨要先團結，才能團結所有的台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，並感謝賴清德院長在初選結果出來後，所展現出的民主風度。