行政院長沒政績動輒發官威？蘇貞昌：鼓勵首長堅守崗位

2019-09-01 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天上午出席中央警察大學慶祝83週年校慶暨開學典禮，媒體問到高雄市新聞局長王淺秋表示未看見蘇具體政績，只看到蘇動不動發官威指責地方首長。蘇貞昌表示，「那可以請她（王淺秋）看看我的臉書，請她每天早上看看圖卡，就知道行政院是多麼認真辛苦的在做事」。