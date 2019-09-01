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影／柯文哲參訪嘉義市遭嗆 「為何說中國是警察？」

2019-09-01 10:06聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市長柯文哲今天上午8時許參拜嘉義市和平路上的大天宮，在與廟方人員茶敘時，突遭一名黃姓男子嗆聲「為什麼你說中國是警察？」、「中國一直打壓，對我們台灣這麼不利」，柯起初還解釋是「穿鑿附會」，黃越講越激動，警方將他架離會場。柯文哲事後受訪時說「每天都會遇到不一樣的聲音，平常心看待」。

柯文哲帶領市政團隊參拜完後，到廟裡與大天宮董事長盧朝南茶敘，原本氣氛平順，但黃男先大喊「總統好，不好意思，為什麼你說台灣變成賊仔（小偷），中國變成警察？」

正當眾人一陣沈默時，柯隨即拿起麥克風說，這都是解讀錯誤，這是典型的穿鑿附會，他當時是要強調，做任何事情時，不要只看到前面，要看到旁邊，只是要提醒這件事。

柯說，台灣的媒體不管紅媒或綠媒，都有政治目的，不管你講什麼話，都會照媒體的需要去解讀，這是台灣很大的問題；媒體應該是社會第四權，應該要平實報導，不是照需要去報導。

不過，黃未等柯說完，就回說，「你這樣庶民聽不懂，中國一天到晚在國際上打壓我們，你是要做國家領導人，為什麼面對暴力卻屈服？」黃越講越激動，警方見勸阻無效就架離會場。

黃被架離到大天宮門口，情緒激動對員警大罵髒話，並說「你什麼身分？你為什麼可以摸我？侵犯我的人權？」「警察身分亮出來」。員警則堅持將他擋在門口，不為所動。

柯文哲事後被媒體問到參訪嘉義心情有無受影響？，柯說，不會啦，活在這世界上，每天都有不同的聲音，本來就會有，不會受影響，嘉義是嘉南平原的門戶，雖然很少來，但還是來看看。

被問到是否在嘉義推出立委人選？柯笑說，「不要每件事都想到這個」，隨即步行前往民主雞肉飯用餐，約9時許前往雲林縣參訪。

黃男說，柯文哲自稱智商很高，但總是在賣弄文字，共匪居然變成警察，既然要當總統，但面對中國問題，卻像「龜仔兒」，他只是想表達這件事。

黃姓男子（白衣者）向台北市長柯文哲表達不滿，被警方架離到大天宮門口，仍不斷大罵員...
黃姓男子（白衣者）向台北市長柯文哲表達不滿，被警方架離到大天宮門口，仍不斷大罵員警。記者李承穎／攝影
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黃姓男子（白衣者）向台北市長柯文哲表達不滿，被警方架離。記者李承穎／攝影
黃姓男子（白衣者）向台北市長柯文哲表達不滿，被警方架離。記者李承穎／攝影
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台北市長柯文哲來嘉義市參訪，許多民眾邀他合影，他大方接受，未受抗議者影響。記者李...
台北市長柯文哲來嘉義市參訪，許多民眾邀他合影，他大方接受，未受抗議者影響。記者李承穎／攝影
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黃姓男子向台北市長柯文哲表達不滿，柯文哲拿起麥克風解釋。記者李承穎／攝影
黃姓男子向台北市長柯文哲表達不滿，柯文哲拿起麥克風解釋。記者李承穎／攝影
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台北市長柯文哲來嘉義市參訪，許多民眾邀他合影，他大方接受，未受抗議者影響。記者李...
台北市長柯文哲來嘉義市參訪，許多民眾邀他合影，他大方接受，未受抗議者影響。記者李承穎／攝影
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台北市長柯文哲來嘉義市（右二）參訪，到大天宮參拜。記者李承穎／攝影
台北市長柯文哲來嘉義市（右二）參訪，到大天宮參拜。記者李承穎／攝影
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黃姓男子（白衣者）向台北市長柯文哲表達不滿，被警方架離。記者李承穎／攝影
黃姓男子（白衣者）向台北市長柯文哲表達不滿，被警方架離。記者李承穎／攝影
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柯文哲警察嘉義
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