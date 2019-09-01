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孫大千：民進黨最會製造「芒果乾」恐嚇下一代

2019-09-01 08:11聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

民進黨副秘書長林飛帆表示，不是民進黨要販售亡國感，而是2021年中共建黨100年，以及2022年習近平尋求連任，對台灣非常關鍵。對此，前立委孫大千表示，林飛帆是把自己當成了習近平嗎？連「中國共產黨建黨100週年該做什麼事」，和「習近平要如何才能順利連任」都要管嗎？

孫大千說，民進黨在過去這段期間，明明是在消費香港的「反送中運動」，三不五時地在灌輸「今日香港，明日台灣」的錯誤觀念，說穿了，只不過是為了要營造國內反中的氣氛，藉由「恐懼感」來為蔡英文增加年輕世代的選票。

孫大千表示，民進黨既然投下了大筆的經費對美進行軍事採購，又一再地宣示中華民國國軍有足夠的能力和實力捍衛國家安全，那麼不管中國大陸內部發生什麼事情，台灣人民又有什麼好害怕的呢？拿中國共產黨建國100週年，或者是習近平是否能夠連任的話題，來恐嚇台灣的下一代，不覺得這樣的做法很不道德嗎？

孫大千批評，民進黨根本就是「芒果乾（亡國感）」的製造工廠，卻還要把責任撇得一乾二淨，這樣的人不叫做政客，什麼才叫做政客呢？看起來，最熱愛中國大陸的應該是民進黨，如果沒有了中國大陸，民進黨又要拿什麼話題去源源不絕的來製造他們最引以為傲的產品：「芒果乾（亡國感）」呢。

孫大千。 本報資料照
孫大千。 本報資料照
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民進黨習近平孫大千
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