孫大千：民進黨最會製造「芒果乾」恐嚇下一代

2019-09-01 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



民進黨副秘書長林飛帆表示，不是民進黨要販售亡國感，而是2021年中共建黨100年，以及2022年習近平尋求連任，對台灣非常關鍵。對此，前立委孫大千表示，林飛帆是把自己當成了習近平嗎？連「中國共產黨建黨100週年該做什麼事」，和「習近平要如何才能順利連任」都要管嗎？

孫大千說，民進黨在過去這段期間，明明是在消費香港的「反送中運動」，三不五時地在灌輸「今日香港，明日台灣」的錯誤觀念，說穿了，只不過是為了要營造國內反中的氣氛，藉由「恐懼感」來為蔡英文增加年輕世代的選票。

孫大千表示，民進黨既然投下了大筆的經費對美進行軍事採購，又一再地宣示中華民國國軍有足夠的能力和實力捍衛國家安全，那麼不管中國大陸內部發生什麼事情，台灣人民又有什麼好害怕的呢？拿中國共產黨建國100週年，或者是習近平是否能夠連任的話題，來恐嚇台灣的下一代，不覺得這樣的做法很不道德嗎？