太貴又容易漏水？你必須打破的綠建築迷思有這些

2019-09-01 03:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



綠建築容易漏水？建材特別貴？綠建築是西方的東西，根本不適合炎熱的台灣？成大建築系教授林憲德表示，台灣民間對綠建築誤解甚多，因為地方政府與建築師常將本身的規劃設計不良，歸咎綠建築以逃避責任。

包括花蓮新車站、屏東新車站與桃園機場，漏雨漏水遭民眾質疑時，主管單位皆曾以「綠建築要求通風、沒遮蔽」為理由回應。對此，林憲德表示，遮風遮雨本是任何建築物設計的必備條件，並非綠建築的評估範圍，「建築遮風遮雨不良是建築師設計的原罪，不應怪罪綠建築。」

以設計綠建築聞名的建築師張清華也說，遮風擋雨都是建築的基本需求，如何符合基本需求又能做到綠建築要求的通風，考驗建築師的設計能力，「是設計策略的問題，不是綠建築的問題」。

林憲德指出，坊間有業者故意高喊綠建築很貴，要脅政府給予優惠補助。事實上，綠色建材相當多元，並非每種都偏貴，反而因為重視「減量設計」減少成本。他表示，鼓勵採用自動設備的智慧建築標章的確比較昂貴，但民眾很容易把智慧建築與綠建築混淆，綠建築應該是「平價、不浪費、高效率、CP值高的環保產品」。

去年國發會主委一席「德國人不開冷氣也不會熱」、希望台灣人仿效的言論，引發民眾譏評。屏東綠建築太熱引發質疑時，也有民眾質疑，綠建築是西方產物，不適合台灣這樣的亞熱帶地區。

對此，林憲德澄清，綠建築標準會因地制宜，不同國家、不同地域的綠建築標準都不同。1999年建立的台灣綠建築評估系統，是亞洲第一個、世界第四個上路的綠建築評估系統，具備亞熱帶建築節能特色。因此，不是德國的綠建築不用開冷氣，就代表台灣的綠建築不能開冷氣。