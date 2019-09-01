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高潞黨籍案 時力周二開仲裁會

2019-09-01 00:26聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

時代力量立委高潞．以用。圖／聯合報系資料照片
時代力量立委高潞．以用。圖／聯合報系資料照片
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時代力量立委高潞．以用上月底遭時代力量紀律委員會除名，高潞隨即展開「黨外救濟」與「黨內救濟」程序，台北地方法院前天已駁回聲請及訴訟；黨內救濟部分，時力將在周二召開仲裁委員會。時力發言人陳志明說，若仲裁結果確認開除黨籍，就會行文給中選會，啟動台大教授鄭秀玲遞補不分區立委程序。

台北地方法院前天認定，高潞收到時力開除黨籍裁決後，已向時力仲裁委員會申訴，「黨內救濟」程序尚未做成決定，高潞仍為黨員，具有黨籍，政黨與黨員間法律關係並無不明確，判決駁回高潞所提出之確認黨員資格存在。

陳志明表示，仲裁委員會由三位來自時代力量以外的社會公正人士所組成，分別是醫師陳永興、交大人文社會學系副教授林秀幸與律師林俊宏；仲裁委員會日前已針對此案進行一次會議討論，周二的會議將會再度審視時力紀律委員會對此案所做的決議是否恰當，並作出仲裁結果。

陳志明說，若仲裁結果確認開除黨籍，黨中央就會行文中選會，啟動立委遞補程序。

雖然仲裁委員會尚未完備相關程序，但時力黨主席徐永明已「預告結果」。徐永明前天受訪表示，大家可以預期，下個會期會在國會看到鄭秀玲質詢的表現，黨團近日也正在協助鄭秀玲組織她的國會團隊。

時代力量高潞中選會徐永明不分區立委
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