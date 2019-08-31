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學者批新課綱教南島語 Kolas：難道我們不是人？

2019-08-31 23:01聯合報 記者林河名╱即時報導

「語言還說著，文字還寫著，舞還跳著，歌還唱著，我們還活生生地在台灣存在著，歷史的洪流正往前推進著，為什麼不准老師教？」行政院發言人Kolas Yotaka今天在臉書貼上「難道我們不是人？」一文，反駁嘉義大學教授吳昆財等人質疑108課綱歷史教科書「用南島語族取代中華民族」、「民族上去中國」等說法。

Kolas表示，今天（8/31）中國時報頭版頭條，使用藍天行動聯盟與一位老師拿著新課綱「南島語族與台灣原住民」當負面教材的照片，受訪者猛烈倡議只准教「中華文化」不准學校教多元文化：「吳昆財說，108課綱歷史教科書『民族上去中國』，用南島語族取代中華民族；文化上去中國中心論，用多元文化取代中華文化…」云云，另外還引述藍天行動聯盟主席武之璋質疑「如果你身上真的流著百分之百的南島語系血液，你會講幾句南島語系的話？你過不過南島語系的節慶？你有幾個南島語系親戚？如果都沒有，南島語系跟你有甚麼關係？」她要「敬告」吳、武兩位：「別大驚小怪，你們有完沒完？」

Kolas說，她想邀請與這兩位有相同偏激想法的朋友們，「如果願意，現在如果您就買票啟程去花東，您會看見『南島語系的節慶』正在進行著，『南島語系的話』正熱絡地使用並流通著」。

「如果想就近看一看，連現在，8/31-9/1這兩天在新北市、桃園市區都還進行著南島祭典。我們還活生生地存在著。只是過去被你們放進歷史的冷凍櫃，囚禁數百年。」Kolas最後說：「我們還活著，為什麼不准教？難道我們不是人？」

在貼文最後，她還加了一句：「開學了，老師免驚。 」並在貼文標示「#很奇怪ㄟ才教這麼一點篇幅也不肯」。

行政院發言人Kolas Yotaka。聯合報資料照
行政院發言人Kolas Yotaka。聯合報資料照
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108課綱Kolas
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