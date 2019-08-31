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香港眾志秘書黃之鋒交保 林佳龍：繼續邀他來台演講

2019-08-31 22:51聯合報 記者喻文玟╱即時報導

立法院副院長蔡其昌今天在中友百貨舉辦新書「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」發表會，交通部長林佳龍也受邀出席為蔡其昌加油打氣。

香港眾志秘書黃之鋒遭逮捕，林佳龍的光合基金會從7月開始就想邀他來演講。交通部長林佳龍說，若黃之鋒能離開香港，光合基金會仍歡迎訪台，台港之間交流密切，希望香港人權獲保障、法治不要被破壞，他也說，人權跟法治沒有主權、民主做保障，香港一國兩制的失敗對於台灣來講是很重要的一門課，透過交流共同持續捍衛台灣的民主與自由。

林佳龍說，這次反送中事件也突顯人權如果沒有主權保障，隨時會被沒收，一國兩制在香港失敗，更該讓台灣人知道捍衛國家主權的重要。

光合基金會由林佳龍捐款創立，他說，光和基金會一直想邀黃之鋒來，他也表達很有意願，只是時間一直無法確定，後來敲定在9月初，沒想到他就被逮捕，現在他被交保獲釋了，依舊歡迎他。

「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」發表會，出席者包括立法委員林靜儀、前法務部長邱太三、多位民代也到場支持。

林佳龍表示，蔡其昌出生於清水地區，在中部最強大派系就在海線地區，能夠在這樣的政治環境出類拔萃相當不易，表現有目共睹，也期待他能夠連任順利高票連任立委及副院長，同時國會席次民進黨也能夠爭取過半。

對於媒體詢問到，集集支線觀光彩繪列車採用俄國設計師的圖樣一事，林佳龍表示，列車將在921地震20年當日上路，也已邀請設計師卡佳來參加彩繪列車通車典禮，盼卡佳能夠成為台灣和俄羅斯的觀光大使。

林佳龍說，俄羅斯與台灣有直航，也納入到簡化簽證的國家，希望透過這個故事讓更多俄羅斯人來台灣觀光 也倡導生態保育，透過石虎讓台俄間搭起友誼橋梁，現在也正在練習幾句俄文，也將帶卡佳體驗台灣觀光亮點。

立法院副院長蔡其昌（左二）今天舉辦新書「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」發表會...
立法院副院長蔡其昌（左二）今天舉辦新書「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」發表會，前台中市長林佳龍（中）也受邀出席為蔡其昌加油打氣。圖／光合基金會提供
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香港眾志秘書黃之鋒遭逮捕，交通部長林佳龍今晚參加立院副院長蔡其昌的簽書會時表示，...
香港眾志秘書黃之鋒遭逮捕，交通部長林佳龍今晚參加立院副院長蔡其昌的簽書會時表示，黃之鋒被交保了，如果能離境香港，同樣非常歡迎他來台演講。圖／光合基金會提供
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反送中香港林佳龍黃之鋒
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