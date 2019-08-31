簡舒培嗆柯消費女性 學姊：外界勿以片面之詞作文章
台灣民眾黨有意進軍立法院，傳派出台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩進軍士林北投區立委，昨日黃更在市政顧問蔡壁如、周榆修的陪同下到龍山寺參拜。對此，曾向學姐下戰帖的台北市議員簡舒培，昨在臉書質疑柯文哲「一直消費女性到底可不可恥」，更稱學姐不管被派到哪一區都是「砲灰」。黃瀞瑩回應，各黨派不乏實力受選民肯定的女性政治工作者，盼外界勿以片面之詞持續在媒體上做文章。
針對黃瀞瑩可能出征立委，簡舒培昨日在臉書發文嗆柯「代表民眾黨的學姐不管被派到哪一區都是砲灰」，唯一差別，就是柯想把她派到哪區當砲灰而已。簡認為，好的助理、好人才是要認真栽培的，而不是讓你消費的，一直消費女性到底可不可恥，文末還稱柯是「票房毒藥前車之鑑」，暗指在上屆立委補選失利的「柯家軍」陳思宇、陳筱諭都是前車之鑑。
台北市政府副發言人黃瀞瑩受訪表示，柯文哲市長給予年輕幕僚們許多機會，並肯定他們在政治環境中的表現，且團隊中也有女性同仁表現優秀，獲得市長肯定，她強調，不管是民進黨、國民黨以及時代力量皆有實力受到選民肯定的女性政治工作者，不能理解何來柯市長消費女性之說，呼籲盼外界勿以片面之詞，持續在媒體上做文章。
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