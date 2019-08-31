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高潞黨籍案周二開仲裁會 通過將啟動遞補程序

2019-08-31 19:16聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

立委高潞．以用上月底遭綠黨爆料，其國會助理陳恩澤「未利益迴避獲取經濟部四百萬元補助」，遭時代力量紀律委員會除名；高潞隨即展開「黨內救濟」與「黨外救濟」程序，黨外救濟部分，台北地方法院昨天已駁回聲請及訴訟；黨內救濟部分，時力將在周二召開仲裁委員會；時力發言人陳志明表示，若仲裁結果確認開除黨籍，就會行文給中選會，啟動台大教授鄭秀玲遞補不分區立委程序。

台北地方法院昨天認定，高潞收到時力開除黨籍裁決後，已向時力仲裁委員會申訴，「黨內救濟」程序尚未做成決定，所以高潞仍為黨員，具有黨籍，因此政黨與黨員間法律關係並無不明確，判決駁回高潞所提出之確認黨員資格存在。

陳志明表示，仲裁委員會是黨內救濟的最後程序，由三位來自時代力量以外的社會公正人士所組成，分別是醫師陳永興、交大人文社會學系副教授林秀幸與律師林俊宏；仲裁委員會日前已針對此案進行一次會議討論，周二的會議將會再度審視時力紀律委員會，對高潞黨籍案所做的決議是否恰當，並作出仲裁結果；「若仲裁結果確認開除黨籍，黨中央就會行文中選會，啟動立委遞補程序」。

雖然仲裁委員會尚未完備相關程序，但時力黨主席徐永明似乎已預告了結果。徐永明昨天受訪時表示，大家可以預期，下個會期會在國會看到鄭秀玲質詢的表現，黨團近日也正在協助鄭秀玲組織她的國會團隊。

立委高潞・以用。 報系資料照／記者杜建重攝影
立委高潞・以用。 報系資料照／記者杜建重攝影
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高潞時代力量中選會
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