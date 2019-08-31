影／小英與郭信良同桌 郭：沒談選舉祝她生日快樂

2019-08-31 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



總統蔡英文下午5點到達台南市永康區桂田酒店，參加台南市小英之友會總會長及理監事就職活動，台南市無黨籍議長郭信良也受邀，兩人同桌不時交換意見。不過事後郭信良表示，他與總統雖同場互動，但是否擔任小英後援會總會長一事，還要綜合各方意見，「今天完全沒談選舉的事，今天是她的生日，祝她生日快樂。」

蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福日前代表總統拜會郭信良，邀請郭擔任台南市蔡英文後援總會長，今天蔡、郭碰面，同桌1小時，各方關注郭是否會趁此時機接下職務。

不過郭信良對此十分低調，一再說他到現在還是「審慎考慮中」，還沒有決定是否擔任蔡英文後援會總會長，今天的活動不是蔡英文方面邀請，而是小英之友會邀請他的。

郭信良說，如果要接會長，就要能夠發揮最大的輔選的功能與力量，但同為無黨籍還有許多市議員與里長，到目前他還在徵詢大家的意見， 要綜合大家的意見後再評估決定，如果接任會長又沒有發揮最大的功能與力量，就太對不起人家了。