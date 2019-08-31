蔡英文許願：總統過關、台南6席立委全壘打

2019-08-31 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



蔡英文總統今天下午到台南新化區太子宮及朝天宮參拜，並在朝天宮印璽及開運筆上簽名，象徵「運轉乾坤」及「一筆定江山」祈求連任順利。蔡英文感謝台南人對民進黨的支持，她要拜託大家兩件事，就是總統要過關，台南6席立委要全壘打，希望在場鄉親每人拉10票，拿下全國最高的得票率。2016年台南5席立委全拿，2020年台南多一席立委，民進黨提名台南市議員林宜瑾一定要全力拿下來。

蔡英文也細數3年多來的政績，打基礎時難免會很吵，有灰塵，心比較亂，還容易得罪人，但今年以來一項一項的政策和成績慢慢都看得到了 ，像今年5月台灣有始以來的大減稅，年輕人感受最深，這也是她2016年上任就開始在做，才能在2019年5月報稅時感受得到，基礎打好後今天蓋第一層，後面速度就會很快，一層一層蓋上去。未來台灣10年發展就靠這3年的基礎，「厝蓋一半師父不能換」，她一定會蓋一棟漂亮又堅固的房子給台灣人住。

蔡英文也說，這3年致力改善台灣投資環境，在國際情勢變化時，很多台商想想還是回到台灣投資最好，今年一月至今台商投資金額已逾5千億，到年底可望突破7、8千億元；另有美光記憶體大廠要加碼投資台灣660億，還有彰化離岸風力發電歐洲廠商要投資1兆，未來也會補助商圈及夜市等庶民經濟照顧老百姓，更重要的是她連任台灣主權一定顧得住。