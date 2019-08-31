柯文哲：習取消任期制能長生不老？沒把凝視死亡看懂

2019-08-31 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



台北市長柯文哲今到新店慈濟靜思堂演講「生死之間」，分享過去擔任急重症醫生的心路過程，因為看太多生離死別，也看淡生死。柯文哲在演講時表示，以前當醫生時，覺得會過關的病人結果卻死掉了，以為過不了關的病人最後卻活了下來，有人問過他要不要選總統，柯文哲回問「你明天會不會中風死掉都不知道，根本想太多。」，而面對死亡，柯文哲也說，習近平取消任期制以為就可以長生不老？取消就是因為沒有把凝視死亡看懂。

在演講過程中，柯文哲分享過去的經驗，曾經有個病人裝了葉克膜，狀態都逐漸轉好，他才跟家屬講說明天病患可以拔掉葉克膜，沒想到當天晚上，病人疑似因為葉克膜差在血管上不舒服，身體扭動讓管子掉下來，結果病人不斷出血，慢慢會發現，以為會過關的病人結果卻死掉了，以為過不了關的病人最後卻活了下來，有人問過他要不要選總統，柯文哲回問：「你明天會不會中風死掉都不知道，根本想太多。」

在提問過程中，有民眾問及柯文哲是否會後悔使用葉克膜，柯文哲回應，葉克膜裝上去，會死會活不知道，醫生是神不是人，但轉個念頭想，如果今天躺著的是你的爸爸或是兒子，是要繼續還是拔除？