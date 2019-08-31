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王金平說出6個參選希望 強調第3勢力很強大

2019-08-31 16:10聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

王金平今天在雲林發表參選感言，他表示，首先他希望國泰民安、希望風調雨順，也希望兩岸穩定和平，希望國家安全、社會安定，希望經濟發展，希望人民過好生活。所以，他想國人的思維應該要超越一般的，所謂藍綠的立場，一定要讓我們社會都能夠一起同心協力。

被問到凝聚所謂的第三勢力，到底有多大？王金平說，第三勢力老實講，如果順利的話，應該是滿大的啦！譬如說無黨聯盟、宗教聯盟、親民黨、新黨，或是民眾黨等等，只要他們樂意的話，我想結合在一起真正團結，力量就會很大。

王金平說，現在就是要看看每個政黨的意願怎麼樣，還有第三勢力的主持人都要努力，去號召、團結大家，這個力量當然很大。大家也都知道政黨大概所有人數只有佔4.5%，你看中天新聞每天那個叩應節目上面，都寫著政黨佔的票只有4.5%，那表示還有95.5%都是政黨以外的，這兩大政黨以外的，所以只要大家真心誠意為台灣好、為國家好，大家團結一致。

王金平更直言，很早以前他就說會參選到底啊！只是不曉得這條路怎麼走，能夠走到參選到底，一切就交給上天，上天認為他必須承擔這個責任的話，總會安排一條路讓他走，如果沒有的話就順其自然。

至於如果最後選擇不參選的話，是否會退出第三勢力，他說，他並沒說已經參加第三勢力了，什麼柯啦！什麼郭啦！王啦好像結盟了，這都是社會上還媒體在說的，所以才被媒體稱為第三勢力，但是第三勢力事實上就是兩大黨以外，絕大部分都可以容納進來，所以他認為不應稱作第三勢力，應該說是中間勢力，這個第三勢力最主要是要捍衛中華民國自由民主的一個大聯盟。

王金平說第三勢力才是最大。記者蔡維斌／攝影
王金平說第三勢力才是最大。記者蔡維斌／攝影
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表明要參選總統的王金平今天到雲林探望育幼院童並接受一位牧師的祈福禮。記者蔡維斌／...
表明要參選總統的王金平今天到雲林探望育幼院童並接受一位牧師的祈福禮。記者蔡維斌／攝影
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王金平說第三勢力才是最大。記者蔡維斌／攝影
王金平說第三勢力才是最大。記者蔡維斌／攝影
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