王金平說出6個參選希望 強調第3勢力很強大

2019-08-31 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



王金平今天在雲林發表參選感言，他表示，首先他希望國泰民安、希望風調雨順，也希望兩岸穩定和平，希望國家安全、社會安定，希望經濟發展，希望人民過好生活。所以，他想國人的思維應該要超越一般的，所謂藍綠的立場，一定要讓我們社會都能夠一起同心協力。

被問到凝聚所謂的第三勢力，到底有多大？王金平說，第三勢力老實講，如果順利的話，應該是滿大的啦！譬如說無黨聯盟、宗教聯盟、親民黨、新黨，或是民眾黨等等，只要他們樂意的話，我想結合在一起真正團結，力量就會很大。

王金平說，現在就是要看看每個政黨的意願怎麼樣，還有第三勢力的主持人都要努力，去號召、團結大家，這個力量當然很大。大家也都知道政黨大概所有人數只有佔4.5%，你看中天新聞每天那個叩應節目上面，都寫著政黨佔的票只有4.5%，那表示還有95.5%都是政黨以外的，這兩大政黨以外的，所以只要大家真心誠意為台灣好、為國家好，大家團結一致。

王金平更直言，很早以前他就說會參選到底啊！只是不曉得這條路怎麼走，能夠走到參選到底，一切就交給上天，上天認為他必須承擔這個責任的話，總會安排一條路讓他走，如果沒有的話就順其自然。