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謊報普悠瑪軔塊脫落次數 黃國昌：「總質詢見」

2019-08-31 15:28聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

時代力量立委黃國昌本周質疑台鐵普悠瑪號零件短缺，前天更指出，普悠瑪號軔塊（煞車皮）會在行駛中無故噴飛脫落。對此，台鐵第一時間回應，確實發生2次脫落問題；今日台鐵進一步表示，2次是指近2個月所發生次數，經統計，普悠瑪101年上線至今，去年前年總計發生脫落7次、共8個脫落事件。黃國昌今日臉書痛批，台鐵謊言被戳破才改口，這麼危險的重大缺陷，發生次數如此頻繁，迄今無法解決，臺鐵還有把乘客的命當回事嗎？

黃國昌表示，昨晚很生氣，在臉書怒嗆臺鐵「只有2次」零件脫落說法根本是說謊後，今天臺鐵才澄清，2次是兩個月內，如此說法根本是謊言被戳破才改口，「當初怎麼不說呢？」

黃國昌指出，台鐵今天公布，最近2年共7次零件脫落的真實性同樣令人質疑，「臺鐵攤開的日期紀錄完整嗎？臺鐵這次有沒有說實話，林佳龍部長要擔保嗎？重申一次，總質詢見。」

黃國昌批評，這麼危險的重大缺陷，發生次數如此頻繁，隱瞞這麼久，迄今無法解決，臺鐵還有把乘客的命當回事嗎？他也質疑行政院調查小組，當初全面體檢普悠瑪時，此問題臺鐵早已知道，為何調查報告沒有揭露？是調查不完整、還是刻意隱瞞？呼籲行政院調查小組召集人出來給個交待。

時代力量立委黃國昌。記者蔡晉宇／攝影
時代力量立委黃國昌。記者蔡晉宇／攝影
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普悠瑪號台鐵黃國昌
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