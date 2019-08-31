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降龍18掌搭配PK小組 國民黨與韓營吹選戰反攻號角

2019-08-31 14:28聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜獲提名後，各式攻擊紛來沓至，國民黨與韓陣營近來強化黨中央議題PK小組成員與韓營主攻議題的北辦「降龍18掌」群組橫向聯繫，要「反守為攻」，提升黨與韓營主導選戰議題與快速反應能力。

知情人士表示，韓國瑜競選總部北部辦公室策略與議題小組周二晚間已開過一次會，黨副主席兼秘書長曾永權原就是PK小組會議主持人，上周日接任韓全國競選總部總幹事後，近日也有意找北辦策略與議題小組成員開會，了解進度與狀況。

相對的，國政顧問團總召張善政秘書黃曼昕前天也代表張正式加入PK小組LINE群組，之後每周一中午也會參加PK小組在國民黨智庫舉辦的例行會議，成為PK小組與國政顧問團重要窗口。

知情人士說，由黨主導的PK小組與由韓辦主持的降龍18掌LINE群組，一主攻、一主守，整合分工後可望成藍營2020選戰兩大議題戰發動機。但知情人士也提到，韓之前選情較悶，「降龍18掌」LINE群組未來也將反守為攻，將主動出擊蔡政府弊案。

據了解，「降龍18掌」LINE群組成員以競選辦公室副執行長孫大千、許淑華為首，還有北辦主任鄭世維，策略小組成員謝國樑、王鴻薇、應曉薇、徐弘庭、戴錫欽與葉元之，以及議題小組成員黃子哲、洪孟楷、王欣儀、張斯綱、唐慧琳與黃紹庭。

知情人士指出，與韓國瑜競選總部中辦不同，北辦成員多被賦予上政論節目幫韓國瑜在議題辯論上攻防任務，「降龍18掌」LINE群組多以提供防禦性資料為主，成員多是年輕戰將；PK小組則以發掘議題開記者會為主，組成以黨團與黨務系統為主幹。

知情人士說，因上周新北市長侯友宜與黨籍總統參選人韓國瑜因核四政策「假議題」事件隔空交火，讓黨內驚覺韓的國政顧問團專業有餘、政治敏感度不足，PK小組周一決議要邀韓國政顧問團成員與韓辦人員加入，要讓議題處理更周到。

此外，由韓國瑜競選總部北部辦公室成員，組成的「降龍18掌」LINE群組，在總部發言人何庭歡加入後，每天上午丟入韓對當天實事回應說帖後，讓整體運作更上軌道，對外議題攻防口徑更趨一致。

韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千。本報資料照片
韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千。本報資料照片
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韓國瑜LINE國民黨
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