會不會獨立參選？王金平：看未來上天怎麼安排

2019-08-31 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



立法院前院長王金平今日上午到台中參加「台灣宗教敬天祈福大法會」，被問到外傳郭台銘找到副手口袋人選，是新北市長侯友宜的二哥侯明鋒，王笑說：「是好人選。如果能找他很好！」被問到參選總統連署書快到30萬？王金平說，他不知道有多少，但連署也不代表會獨立參選，這是兩碼子事。究竟王是否會獨立參選？王說：「看未來上天怎麼安排！」

王金平指出，自己沒有發動連署，都是好朋友主動發動，遍地開花是沒有錯，但不知道數量有多少，應該不少。一旁友人喊：「近30萬啦！」王說：「他講的！」至於最終是郭王配還是王郭配，他說「如何配我不知道，看最後因緣。」

大甲鎮瀾宮顏清標喊話叫郭王以大局為重？王金平說：「我們是以中華民國、台灣、人民為重，只要為中華民國好，為台灣好、為人民好，怎樣都沒關係，我說，上天總會安排一條路出來。」

是否確定要與第三勢力合作？AIT理事主席是有和他聊到，但還沒有明確的結論，各種可能都會有。

被問到「韓朱配」看法？王金平只回說：「很好啊！」再被問會否和宋楚瑜合作？王說，「我們合作應該沒問題，4年前他說我參選的話，他就不參選，他也公開講，我們情誼保持的非常好，到現在為止，我們團結合作那是毫無問題。」

有沒有可能獨立參選？王說：「看未來上天怎麼安排，現在講這個都講不出所以然來，我一向都這樣。」他表示，連署歸連署，那不是他發動，且也不是全面連署，都是大家主動的，如果真要參選，會再正式向相關單位去申請、登記，「但現在為止，還不到時候，儘管連署那麼多，並不代表我要獨立參選，這是兩碼子事。」