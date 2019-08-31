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總統大選三腳督格局恐難避免 九月烽火一觸即發

2019-08-31 11:56聯合報 記者周志豪周佑政╱即時報導

明天進入9月，除國、民兩黨總統參選人韓國瑜蔡英文已積極備戰，鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜也伺機而動，史上最激烈總統選舉三腳督格局9月就可能成形，烽火一觸即發。

韓國瑜陣營部分，國政顧問團8月中已成立，韓國瑜競選總部全國後援會本周也已在中央黨部掛牌運作。此外，選戰核心的高雄全國競選總部，以及主導議題攻防戰的台北辦公室，目前已在最後裝修，9月初就可投入戰線。

國民黨中央PK小組與韓陣營的議題小組已完成橫向聯繫，未來將分進合擊，一主攻、一主守，全力揭發蔡政府執政弊端，重新拿回九合一選戰時的議題主導權。在議題部分將會以「國政」和「揭弊」為兩大主軸雙管齊下，高雄氣爆案只是第一波。

尋求連任的蔡英文總統，選戰組織動員開始加溫。蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄說，明天蔡總統將親自對全國競選幹部授證，賦予來自基層、各領域的代表輔選任務，希望總統拚國政的同時，各地競選幹部能扮演總統分身，爭取更多民眾支持。

阮昭雄表示，現階段包括蔡總統競選連任的政見、未來的政策願景、選戰議題及文宣等，已進入最後確認階段，9月中之後就會陸續推出。10、11月各縣市競選總部乃至全國競選總部也會陸續籌備成立，競選及輔選力道也將火力全開。

至於第三勢力整合部分，目前傳出因柯文哲與立委王金平對於合作模式仍有歧見，郭柯王合作恐破局。

郭台銘對是否獨立參選總統正在做最後評估，但陣營內已重整發言系統與媒體應對策略，要重現初選時媒體戰壓倒性優勢。此外，郭若獨立參選也必須在9月17日登記為被連署人前提出副手人選，近日傳出郭已鎖定高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒。郭辦表示，會將外界的推薦轉知郭台銘，優秀人才郭台銘有空一定親自拜訪，爭取支持。

2020總統大選可能出現韓國瑜(左起)、郭台銘、蔡英文三腳督的狀況。圖/本報系資...
2020總統大選可能出現韓國瑜(左起)、郭台銘、蔡英文三腳督的狀況。圖/本報系資料照片
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