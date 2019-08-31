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連署書型式還沒公布 柯文哲暗諷：執政有執政優勢

2019-08-31 10:32聯合報 記者楊正海╱即時報導

鴻海董事長郭台銘昨日從中東返台，對於外界關注郭董是否參選2020總統，郭辦表示，若郭台銘決定要參選，「會以獨立參選的姿態來參選」。台北市長柯文哲上午參加北市銀髮族運動會受訪指出，郭如果要選，還是要用連署，除非郭要用親民黨、時代力量去提名，否則還是要連署。

對於連署要28萬連署書，柯文哲說，他模擬過，要有2000個點連署，且28萬也不敢是有28萬分，還要扣掉、打折的，一般好歹也要估計40萬分，每一個點更是至少要200分。柯說，2000個點，等於要在台灣開2000家7-11，還要印表機，不容易。

柯文哲也說，今年的連署書，型式也沒有公布，反正執政者有執政的優勢，不急著公布連署書的型式，現在去連署，「18日給你公布一個不同的版本」，不是就慘了，等看到確定的版本，再公布2000個點，但每一個點至少 200份，這是大工程，沒那麼容易啊。

至於立法院前院長王金平說有28萬分連署，這是向柯文哲喊話？柯文哲說，以王的實力，要連署不難。至於喊話？柯說，不會啦，不要想太多，但一個人可以連署好幾個。

媒體問柯，郭董回來，幕僚或自己有見郭董？柯說，郭董回來，現在輪到他，他今天要去嘉義，所以順其自然，

有機會見面再談。對於郭董說「獨立參選」，是否切斷藍橘白？柯說，不曉得，順其自然，每天認真快樂過每一天就好。

外傳郭台銘要「中秋起義」，媒體追問，柯有沒有送月餅給郭董？柯文哲說，應該是郭董要送他，收到月餅再看月餅有沒有紙條。

台北市長柯文哲上午參加北市銀髮族運動會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加北市銀髮族運動會受訪。記者楊正海／攝影
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台北市長柯文哲上午參加2019臺北市銀髮族運動會，隨著節奏大跳健康操。記者曾吉松...
台北市長柯文哲上午參加2019臺北市銀髮族運動會，隨著節奏大跳健康操。記者曾吉松／攝影
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郭董柯文哲月餅郭台銘
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