傳找侯明鋒搭擋選總統 郭台銘辦：感謝各界善意推薦

2019-08-31 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘是否脫離國民黨參選總統陷最後長考，今日卻傳出郭已鎖定高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒作為副手。郭辦表示，非常謝謝各界善意提醒與推薦，侯與郭曾攜手推動乳癌防治工作，是不可多得優秀人才，郭相當敬重侯。