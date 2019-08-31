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影／柯文哲參加2019臺北市銀髮族運動會 大跳健康操

2019-08-31 10:12聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

北市柯文哲上午參加2019臺北市銀髮族運動會，隨著節奏大跳健康操 ，針對是否找親民黨主席宋楚瑜提名他參選總統，柯文哲上午表示自己的意思僅是「屆時沒登記，只剩下親民黨提名一個機會」。

針對是否找親民黨主席宋楚瑜提名他參選總統，柯文哲上午表示自己的意思僅是「屆時沒登...
針對是否找親民黨主席宋楚瑜提名他參選總統，柯文哲上午表示自己的意思僅是「屆時沒登記，只剩下親民黨提名一個機會」。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上午參加2019臺北市銀髮族運動會，隨著節奏大跳健康操 。記者曾吉...
台北市長柯文哲上午參加2019臺北市銀髮族運動會，隨著節奏大跳健康操 。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上午參加2019臺北市銀髮族運動會，隨著節奏大跳健康操 。記者曾吉...
台北市長柯文哲上午參加2019臺北市銀髮族運動會，隨著節奏大跳健康操 。記者曾吉松／攝影
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柯文哲北市親民黨
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