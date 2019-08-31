民進黨新戰力 林佳龍大將楊懿珊接新聞部主任
民進黨備戰2020大選，將再添一位新戰力，台中光和基金會執行長楊懿珊將接任新聞部主任，而原主任周江杰將轉任專職發言人。
隨著大選逼近，未來府院黨與競選總部將緊密合作，對此楊懿珊表示，她將全力以赴，她也說，從事政治工作15年來，每個階段都得到不同的歷練。在外面走了一圈，再次回到黨部的感覺很奇妙，她的信念是「只要初衷沒有改變，就能把工作做好。」
據悉，楊懿珊與現任民進黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉並不熟識，她接任此工作是由交通部長林佳龍親自詢問是否有意願到黨部幫忙，她思考後也表達願意參與2020這一役，並於上周從台中搬家北上，下周一正式上任。
楊懿珊不只是林佳龍大將，其實也是「老民進黨人」。2002年還在念大學時，就到民進黨青年部實習，當時就讀澳洲國家大學政治系，畢業後隨即進入民進黨工作，被派駐菲律賓擔任專員，時任黨主席是前總統陳水扁。
隨後楊懿珊進入台灣智庫擔任編輯，2007年起在時任總統府副秘書長林佳龍辦公室擔任總統府諮議，2008年民進黨敗選，她再回到台灣智庫擔任副研究員，隨後取得英國倫敦大學哈洛威學院國際關係碩士學位，2012至2015年出任鄭麗君國會辦公室副主任，2016年鄭麗君接任文化部長之後，曾擔任文化部專員；2017年9月起擔任台中市文化局主秘，林佳龍敗選後跟著同進退，她也協助林成立光合基金會，隨後擔任執行長。
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