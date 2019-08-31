民進黨新戰力 林佳龍大將楊懿珊接新聞部主任

2019-08-31 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨備戰2020大選，將再添一位新戰力，台中光和基金會執行長楊懿珊將接任新聞部主任，而原主任周江杰將轉任專職發言人。

隨著大選逼近，未來府院黨與競選總部將緊密合作，對此楊懿珊表示，她將全力以赴，她也說，從事政治工作15年來，每個階段都得到不同的歷練。在外面走了一圈，再次回到黨部的感覺很奇妙，她的信念是「只要初衷沒有改變，就能把工作做好。」

據悉，楊懿珊與現任民進黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉並不熟識，她接任此工作是由交通部長林佳龍親自詢問是否有意願到黨部幫忙，她思考後也表達願意參與2020這一役，並於上周從台中搬家北上，下周一正式上任。

楊懿珊不只是林佳龍大將，其實也是「老民進黨人」。2002年還在念大學時，就到民進黨青年部實習，當時就讀澳洲國家大學政治系，畢業後隨即進入民進黨工作，被派駐菲律賓擔任專員，時任黨主席是前總統陳水扁。