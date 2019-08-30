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蔡英文參觀逢甲學生宿舍 大讚宛如「文創青旅」

2019-08-30 23:38聯合報 記者喻文玟╱即時報導

蔡英文表示，為了讓大學生擁有更優質的住宿環境，今年9月開始，教育部將投入5年50億預算，啟動四大補助，鼓勵更多大學宿舍比照逢甲的水準，也會補助弱勢學生校外租金，最高每月1800元；並鼓勵學校承租合法住宅，興辦學生社會住宅。

逢甲大學校長李秉乾、學務長林良泰一起介紹福星校區宿舍，今年暑假重新整修男生宿舍2棟、768床。

福星校區還有女生宿舍2棟、1620床；其中家庭式公寓40戶，每戶3至4房，也有單雙人套房16間，共約249床，選擇多元；公共空間有學習中心、研討室、健身房、壘球場、籃球場、洗衣房。

逢甲目前學生宿舍分校內宿舍、校外包租宿舍，共計4942個床位。校方指出，2016年翻修逢甲學舍、今年翻修福星男生宿舍，考量學生需求，並提升生活品質，讓來自各地的學生，每天回到宿舍，就是回「家」。

福星校區的女生宿舍，四人雅房約7.6坪，每學年2.3萬元，每層共用衛浴、洗衣設備；男生宿舍重新整修，每學年3.3萬元。校方指出，為了改善福星男宿傢俱老舊、馬桶數量不足、管線老舊...，從108年6月開始，利用學生暑期時間進行整建工程，8月完工。

蔡英文總統今天參觀男生宿舍，晚間還在臉書上寫「房間非常漂亮，家庭式的宿舍還有客廳、廚房，也很溫馨！住進來的同學開心在宿舍裡自拍，看起來都像是網美照呢！」大讚宛如文創青旅。

逢甲指出，重新裝修後的宿舍以原木色、黑色為主，低調而沉穩的風格，寢室部分從地板、傢俱到牆面全數更新，床鋪加裝床幔，並設有閱讀燈，學生在體驗群體生活的時候，一樣可以保有個人隱私；公共區域也全煥然一新，有健身房、淋浴區、廁所區、走廊、網路系統全部更新；交誼空間備有木桌、烤箱，學生彷如入住青年旅館一樣。

蔡英文總統停留半個多小時，離開前，逢甲學生後來還把總統「喊」過去，大聲問：「可不可以跟您合照！」蔡英文開心的學生合影、也玩自拍。

逢甲指出，目前校外包租宿舍有3棟，台逢學園1233床、翰林學園922床、寶贊大樓150床，三棟包租宿舍皆有24小時保全、數位監視錄影系統，公共空間設有自助洗衣設備、曬衣空間、飲水設備。三棟包租宿舍均經學校實地履勘、建築物檢驗、消防安檢，並至法院公證簽約，業主另投保公共意外險。

逢甲校長李秉乾說，解決學生宿舍不足問題，2018年11月起在福星校區原本汽車停車場及溜冰場區域興建「精采學舍」，預計109年8月落成。「精采學舍」地下1層，地上9層，預計規劃約600床位，各層都會設有公用交誼空間，可供住宿學生自由規劃使用。

逢甲大學重新裝修「福星校區」學生宿舍，以原木色、黑色為主，低調而沉穩的風格，寢室...
逢甲大學重新裝修「福星校區」學生宿舍，以原木色、黑色為主，低調而沉穩的風格，寢室部分從地板、傢俱到牆面全數更新，床鋪加裝床幔，並設有閱讀燈，學生彷如入住青年旅館一樣。記者喻文玟／攝影
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總統蔡英文今年下午到台中教育視察，參觀逢甲大學福星校區學生宿舍，受到學生歡迎。記...
總統蔡英文今年下午到台中教育視察，參觀逢甲大學福星校區學生宿舍，受到學生歡迎。記者喻文玟／攝影
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逢甲大學重新裝修「福星校區」學生宿舍，以原木色、黑色為主，低調而沉穩的風格，寢室...
逢甲大學重新裝修「福星校區」學生宿舍，以原木色、黑色為主，低調而沉穩的風格，寢室部分從地板、傢俱到牆面全數更新，床鋪加裝床幔，並設有閱讀燈，學生彷如入住青年旅館一樣。記者喻文玟／攝影
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逢甲大學重新裝修「福星校區」學生宿舍，房間以原木色、黑色為主，低調而沉穩的風格，...
逢甲大學重新裝修「福星校區」學生宿舍，房間以原木色、黑色為主，低調而沉穩的風格，公共區域也全煥然一新，有健身房、淋浴區、廁所區，嶄新明亮。記者喻文玟／攝影
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宿舍蔡英文自拍
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