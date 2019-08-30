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挺韓大將開第一槍　洪孟楷表態挺韓朱配勝利方程式

2019-08-30 21:54聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨總統大選整合陷入僵局，立委江啟臣昨天發起韓朱配，盼為整合注入強心針。參選新北市第1選區立委，挺黨籍總統參選人韓國瑜旗幟鮮明的國民黨發言人洪孟楷晚間也在臉書跟進表示，中華民國國力要強，就選最強「國立」，表態支持韓朱配。

洪孟楷呼籲，若期待未來更好，就期待最強組合出現，中華民國勝利方程式；韓國瑜、新北市前市長朱立倫與千千萬萬夥伴一起加油，「成功，一定有我們」。洪說，藍營的共同目標要給台灣人民過好日子，共同理念要讓中華民國國力更強。

國民黨總統大選整合陷入僵局，立委江啟臣昨天發起韓朱配，盼為整合注入強心針。參選新...
國民黨總統大選整合陷入僵局，立委江啟臣昨天發起韓朱配，盼為整合注入強心針。參選新北市第1選區立委，挺黨籍總統參選人韓國瑜旗幟鮮明的國民黨發言人洪孟楷晚間也在臉書跟進表示，中華民國國力要強，就選最強「國立」，表態支持韓朱配。 圖／洪孟楷提供
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