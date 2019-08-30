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蔡英文逛逢甲夜市 品嘗荔枝冰黑輪在地美食

2019-08-30 20:43聯合報 記者趙容萱╱即時報導

蔡英文總統今晚在立委張廖萬堅的安排下逛台中逢甲夜市，不但在逢甲冰果室吃了荔枝綿綿冰、豬血糕、杏鮑菇等小吃，還逛到阿華黑輪攤位，吃了一整碗的黑輪，直呼吃好飽，並且到短腿阿鹿餅干店買伴手禮，由於明天是蔡英文總統的生日，店家還送花給總統，祝她生日快樂。

張廖萬堅說，蔡英文總統本月17日參訪台中，中午安排在逢甲夜市品嘗當地小吃蒸餃，沒有吃到他介紹的美食，所以今天下午行程在西屯，安排逛逢甲夜市3家網紅店逢甲冰果室、阿華黑輪、短腿阿鹿餅干店，總統很高興終於能品嘗在地美食。

蔡英文先到逢甲冰果室，看到冰店前知名的米血及杏鮑菇攤，立刻走到攤前說，兩者都要點來吃，進入逢甲冰果室則點了一碗荔枝綿綿冰，直呼好吃，她把荔枝全吃光，冰則吃幾口，總統透露，她前一陣子跑全國各地，常常吃美食，有一次中午喝了很多可樂，晚上吳思瑤請她吃麻辣火鍋，胃不舒服了兩周。

逢甲冰果室女店長介紹，店內水果冰是用台灣當季水果做成，很多外國遊客慕名前來，今天也是她的生日，非常高興總統在她生日前一天來店裡吃冰，總統回說，明天是我的生日，真巧。

蔡英文接著徒步到文華路的阿華黑輪攤位前，她原本要把黑輪帶回家吃，點了豆皮、高麗菜捲、海帶、黑輪等，大約100多元，店家希望能蔡總統留下來吃，最後總統留下把整碗的黑輪吃完，直呼吃好飽，還說「今天沒有管她，可盡情吃！」

最後一站，蔡英文到短腿阿鹿買伴手禮，店家還送花給總統，祝她生日快樂，還有粉絲搶著跟她拍照，總統離開時，還有粉絲喊「總統我愛你！」

明天是蔡英文總統的生日，短腿阿鹿餅干店店家還送花給總統，祝她生日快樂。記者趙容萱...
明天是蔡英文總統的生日，短腿阿鹿餅干店店家還送花給總統，祝她生日快樂。記者趙容萱／攝影
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蔡英文總統（左二）逛逢甲夜市，在阿華黑輪攤位點了一百多元的黑輪。記者趙容萱／攝影
蔡英文總統（左二）逛逢甲夜市，在阿華黑輪攤位點了一百多元的黑輪。記者趙容萱／攝影
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蔡英文總統（左）逛逢甲夜市，在逢甲冰果室品嚐荔枝冰，直呼好吃。圖／記者趙容萱翻攝
蔡英文總統（左）逛逢甲夜市，在逢甲冰果室品嚐荔枝冰，直呼好吃。圖／記者趙容萱翻攝
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蔡英文夜市2020選舉
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