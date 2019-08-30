時力黨務注新血 新任主管平均年齡僅31.5歲

2019-08-30 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量昨天由黨主席徐永明公布新任正副秘書長名單，秘書長由曾代表時力參選台中市議員的吳佩芸接任，行政副秘書長為曾擔任時代力量台中黨部執行長的簡嘉佑；另外，桃園市議員簡智翔擔任組織副秘書長，基隆市議員陳薇仲擔任政策副秘書長，四位新任正副秘書長，平均年齡 31.5歲。

徐永明表示，新團隊除了除了負責黨務工作外，也會是2020大選的選舉應援團；時代力量目前已提名六區的區域立委候選人，不分區立委的規劃則是設定在八席，目標取得250萬票政黨票；希望新團隊全力以赴，在既有基礎之上，持續時代力量的政治改革與發展。

秘書長吳佩芸表示，台灣的政治改革不應受到年齡及性別的限縮，她將以27歲八年級生的女性生命力，去炸裂台灣新政治的本質。 吳佩芸也為日前黨內的紛擾，造成支持朋友的擔心，感到抱歉；但她強調，接下來也會用以水穿石的精神，去對抗財團、政客的金權政治，「這也是時代力量的價值」。

黨務人事記者會上，除了徐永明，歷任黨主席邱顯智及黃國昌也一同出席，這不僅前後三任黨主席罕見同台，也是邱顯智自宣布辭去黨魁後首度公開露面。邱顯智表示，新團隊成員都有精實的競選經驗，在徐永明堅持核心價值的帶領下，相信這個充滿活力的團隊一定有傑出的表現。