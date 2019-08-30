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誹謗李艷秋收郭台銘錢今和解道歉 李：她被煽動黑暗面

2019-08-30 18:56聯合報 記者黃國樑╱即時報導

資深媒體人李艷秋稍早在臉書公布了六月初攻擊她拿郭台銘的錢的女網友Lousia Chen 的道歉聲明，但李艷秋強調，她看到出庭時Lousia的瑟縮的模樣時，是很心痛的；李艷秋說，Lousia是一個真正的庶民，有心人卻利用了她的激情，煽動了她內心的黑暗面，讓她誤以為用不理性的方式發動攻擊。但當她面對法律時，煽動者卻用一句「假韓粉」就做了切割。

李艷秋說，Lousia Chen在臉書上誹謗她收了郭台銘的錢，經她提告後，7/29台北地檢開庭，Lousia Chen 的真實姓名是陳怡潔，在庭上說她因為頭昏，在留言時用了激烈的言詞，完全沒有任何證據。 檢察官詢問我是否願意由區公所進行調解，為了減輕司法人員負擔，快速終結此案，她同意檢方意見。今天在台北大安區公所調解委員會中已完成調解。

李艷秋公佈陳怡潔的道歉聲明如下：

道歉函

本人陳怡潔於108年6月2日李艷秋女士的新聞夜總會粉絲頁發表不實的言論：『因為李艷秋拿了郭台銘的錢，死也要抱著郭台銘的大腿...』『李艷秋腦袋很差...原來你老了腦袋變差...』等人身攻擊的言論，妨害李艷秋女士名譽。

本人對以上損害李艷秋女士名譽的行為深感抱歉，並特此申告網友發佈言論前，需省思並勿持攻擊性詞句。

感謝李艷秋女士寬宏大量，原諒本人愚昧行為，特此立道歉函，並保證爾後不再犯。

陳怡潔 108.8.30下午3:40

李艷秋說，道歉聲明除了在她臉書公布，韓國瑜官網也同步PO出。回顧事件起源，當時韓國瑜尚未說出「Yes，I do」，但同意被動納入民調，她在粉絲頁上刊出一篇文章，針對誠信，問了韓市長六個問題，引起韓市長身邊最重要策士孫大千的強烈攻擊，指我是歷史罪人，「本是同根生，相煎何太急」，他的文章吹起攻擊的號角，不理性韓粉傾巢而出，對她做洗版攻擊，陳怡潔更在其中散佈我收了郭台銘金錢的謠言。

李艷秋說，她的新聞生涯中絕不容許有這樣的污衊，如果不提告，他日必定有人引用，「人家說她拿錢，她沒否認啊！」所以她控告陳怡潔刑事公然誹謗，附帶民事賠償。但看到陳怡潔現身時瑟縮、不知所措的神情，她是很心痛的；陳是一個真正的庶民，有心人卻利用了她的激情，煽動了她內心的黑暗面，讓她誤以為用不理性的方式發動攻擊，才能捍衛韓國瑜，結果利用她的人沒事，她卻必須接受法律懲罰。更令人痛心的是，像她這樣的支持者，在獨自面對法律時，煽動者卻用一句『假韓粉』就做了切割。

她表示，她沒有要求任何金錢賠償，也不想公佈她的面貌，只希望她能發布道歉啟事，並以此告誡許許多多躲在鍵盤後，以為可以隨意踐踏他人名譽的人，當你在陽光下現形時，會發現自己竟然如此不堪。

但李艷秋說，她也想告訴韓市長的死忠支持者，你們的素質，代表了韓市長的素質，一部份不理性韓粉已經塑造出霸凌、不能容納不同意見、不是韓粉就是敵人的社會印象，有這樣的粉，比韓黑的殺傷力更嚴重，尤其在韓國瑜民調不斷下滑的情況下，韓粉更應冷靜思考。韓國瑜的對手不是蔡英文或郭台銘，是自己、身邊的策士，以及激烈的支持者。

她表示，她知道韓市長對於激進韓粉引起的負評也頗無奈，她希望經由她的提告，能讓不理性的韓粉知所收斂，也算是她對韓市長在她被圍攻後，特地打電話來致意的回報。

六月初在網路攻擊李艷秋收了郭台銘的錢的女網友陳怡潔，今天與李艷秋達成和解，李同意...
六月初在網路攻擊李艷秋收了郭台銘的錢的女網友陳怡潔，今天與李艷秋達成和解，李同意不要求金錢賠償，但由陳發出道歉聲明，陳在聲明中表示對其行為「深感抱歉」，並籲網友發佈言論前，需省思並勿持攻擊性詞句。 照片取自李艷秋臉書
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李艷秋韓國瑜郭台銘
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