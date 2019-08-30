太陽花學運 馬英九：我沒下令驅離 對自己清白有信心

2019-08-30 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



2014年太陽花學運警方驅離抗議民眾濺血，引爆民眾告官員的自訴潮；周榮宗等人自訴前總統馬英九殺人未遂，台北地方法院今天開庭，首度傳喚馬英九、行政院前院長江宜樺；另傳喚警政署前署長王卓鈞、北市警中正一分局長前分局長方仰寧等4人。馬英九庭末指出，他行政上沒必要這樣做，事實上他也沒有下令，「我對我的清白有信心」。

馬英九說，太陽花學運發生在2014年3月，當時參加太陽花學運的幾百位學生占領立法院議場24天，要求行政院撤回函送立法院備查的兩岸服務貿易協議，制定兩岸協議監督條例。他在同年3月23日上午在總統府開中外記者會，肯定年輕人關心國事，勇於參與的熱情，但他也特別指出，實踐民主不必以犧牲法治與社會秩序作為代價。

他說，學生當時要求「馬總統踹共」，他立刻邀請學生到總統府面商，並且願意把面商的過程對外公開廣播，但隨後幾天他7度邀請，學生都沒有正面回應；3月23日晚上數千名群眾以暴力方式違法闖入行政院，群眾破壞門窗，進入一、二樓辦公室準備占領後阻撓第二天公務員上班，以癱瘓中央政府，這在全世界任何民主法治國家都無法容忍，政府絕對有義務、責任排除他們的干擾，以維護國家最高行政機關的安全和運作，這是合法必要且符合多數民意的期待。

馬英九指出，對於這些現場群眾，當時台北市警局主動依法勸離或驅離，這符合警察機關處理群眾事件的標準作業程序（SOP），並無需總統或警政署長下令驅離，自訴人指控他下令以武力驅離群眾，造成流血受傷構成犯罪，完全不是事實。