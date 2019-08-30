郭台銘獨立參選？ 侯友宜：我跟他不熟啊

2019-08-30 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘幕僚今表示，郭台銘若選會獨立參選，新北市長侯友宜今下午在捷運新北環狀線縣民大道段，視察噪音改善成效，被問及郭台銘此舉，侯友宜說，「參不參選聽到差不多半年了，真的搞不清楚有沒有要選」；他也連說和郭台銘「我跟他不熟啊」，無法回答這題，他現在就是把自己的市長角色做好。

侯友宜今視察完畢，媒體詢問他郭台銘可能獨立參選？侯友宜說，「我也不會耶，參選不參選我聽到差不多有半年了吧」，「我真的也搞不清楚有沒有要參選」，他說這議題他不太懂，專心做好自己的市政。

媒體追問，會不會希望郭以大局為重？侯友宜連說，「我跟他完全不熟」，他只能做好現在他熟的工作，趕快解決（噪音）問題，「真的我跟他不熟，這點我很抱歉無法回答」。侯再說，也沒辦法跟郭聯絡，就不熟怎麼聯絡，所以只好把自己角色做好。他指出，「這個議題跟我們無關，我好好做好市政」。