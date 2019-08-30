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吳佩芸出任時力秘書長 黃國昌與徐永明為邱顯智打氣

2019-08-30 16:22聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

時代力量黨主席徐永明與前兩任黨主席邱顯智與黃國昌下午一同出席共同公布黨務暨選舉助選應援團團隊名單，宣布時代力量台中黨部副執行長吳佩芸將出任時代力量秘書長，桃園市議員簡智翔擔任組織副秘書長，前發言人簡嘉佑則接任行政副秘書長，基隆市議員陳薇仲擔任政策副秘書長。黃國昌與徐永明致詞時都為辭去黨魁後首度公開露面的邱顯智打氣。

時代力量黨主席徐永明（左前起）與前兩任黨主席邱顯智與黃國昌下午一同出席共同公布黨...
時代力量黨主席徐永明（左前起）與前兩任黨主席邱顯智與黃國昌下午一同出席共同公布黨務暨選舉助選應援團團隊名單，致詞時特別拍邱顯智的肩膀，為他加油打氣。記者蘇健忠／攝影
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時代力量黨前主席黃國昌（右ㄧ）與前主席邱顯智（右二）下午一同出席共同公布黨務暨選...
時代力量黨前主席黃國昌（右ㄧ）與前主席邱顯智（右二）下午一同出席共同公布黨務暨選舉助選應援團團隊名單，致詞前特別向邱顯智握手打氣，並稱讚他的表現。記者蘇健忠／攝影
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時代力量黨主席徐永明（左）下午公布黨務暨選舉助選應援團團隊名單，時代力量台中黨部...
時代力量黨主席徐永明（左）下午公布黨務暨選舉助選應援團團隊名單，時代力量台中黨部副執行長吳佩芸（右）將出任時代力量秘書長。記者蘇健忠／攝影
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時代力量黨主席徐永明（左前起）與前兩任黨主席邱顯智與黃國昌下午一同出席共同公布黨...
時代力量黨主席徐永明（左前起）與前兩任黨主席邱顯智與黃國昌下午一同出席共同公布黨務暨選舉助選應援團團隊名單，宣布時代力量台中黨部副執行長吳佩芸（左後起）將出任時代力量秘書長，桃園市議員簡智翔擔任組織副秘書長，前發言人簡嘉佑則接任行政副秘書長，基隆市議員陳薇仲（未出席）擔任政策副秘書長。記者蘇健忠／攝影
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時代力量邱顯智徐永明
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