【重磅快評】蔡英文作為總統 學位不必訴訟就能說清楚

2019-08-30 16:08 聯合報 主筆室



電影老片「神鬼交鋒」裡有一句經典台詞，由湯姆漢克飾演的聯邦探員卡爾在追緝由李奧納多飾演的騙子法蘭克時說：Sometimes it's easier livin' the lie. ( 有時候，人活在謊言裏是比較自在的)。這是對於人性十分深刻的觀察，謊言讓人不必逼視殘酷的現實，虛假的幸福或甜蜜仍足以讓人忘卻創傷與苦難。

不過，在政治的運作上，謊言卻是毒藥，一旦被揭穿，可能即意味著政治人物的政治生命從此告終。眾所皆知，政客喜歡說謊，但那些謊多數是關於政治的教條，他們聲稱自己嚮往或追求某一個政治信仰，說得天花亂墜，選民有時候也樂於聽聽這一類無關痛癢的謊言。但有些謊卻不一樣，它涉及的是人格、德行，這種謊撒了之後，希望它永不被拆穿，過的日子就不是比較自由，而是格外痛苦。

蔡英文的博士學歷就是這一等級的事物，它屬於十分基礎的、底層的政治認信，如果它被證明確實是造假的，她的政治形象就會徹底崩解，因為選民或支持者將難以再信任她處理國政時，能否始終如一地對國家或人民忠誠。

此一情況既然是毀滅性的，就必須更為嚴肅地加以對待，在台大賀德芬教授提出了獨立調查報告，報告並由一位無涉政治意識形態的、與她有相類學術領域的北卡羅萊納大學夏洛特分校執教的林環牆博士實地進行調查完成，蔡英文卻只以提告作為自證清白的手段，顯然是不足的。

蔡英文論文的諸多情境都是令人匪夷所思的，譬如林環牆指出，蔡英文直到今年6月28日才將這份「傳說中的論文」提繳給倫敦政經學院圖書館；約兩個星期後的7月13日，論文才首度進入圖書館的數位檢索系統。而倫敦政經學院在1983年到1984年有107位畢業生，除其中1位博士學位後來被註銷，其他畢業生在該校搜索系統都有完整論文收藏紀錄，只有蔡英文一人例外。

這些罕見的情境都指向一個推論或疑惑：即蔡英文當年恐怕真的並未獲得學位。因為，其學位證書是在2015年補發，論文是在今年2019年提繳，之前的30餘年就恍如記憶的真空與斷層，憑空消失了，豈非難以想像？

亦即，賀德芬與林環牆的質疑或推理，並非無的放矢，放在一般大眾的眼中，其推敲也頗合論據，蔡英文又怎可能以訴訟就讓蜚語流言靜默甚而終結？就算司法控告的手段真的奏效了，她作為總統的誠信也將成為永恆的懸念！