首為太陽花出庭爭無罪 馬英九：警驅離無需總統下令

2019-08-30 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



2014年發生太陽花學運，警方強制驅離抗議民眾濺血，引爆民眾告官員的自訴潮；周榮宗等人自訴前總統馬英九殺人未遂，台北地方法院訂今天開庭，首度傳喚馬英九、行政院前院長江宜樺；另傳喚警政署前署長王卓鈞、北市警中正一分局前分局長方仰寧等4人。

馬英九庭上表示，太陽花學運發生在2014年3月，當時有幾百位學生在3月18日晚上衝進立法院，占領議場24天，要求行政院撤回函送立法院備查的兩岸服務貿易協議，制定兩岸協議監督條例。他在同年3月23日上午在總統府開記者會，肯定年輕人關心國事，勇於參與的熱情，但他認為實踐民主不必以犧牲法治與社會秩序作為代價。

他說，然而，當晚數千名群眾以暴力方式違法闖入行政院，群眾破壞門窗，進入一、二樓辦公室準備占領後阻撓第二天公務員上班，以癱瘓中央政府，這在任何民主法治國家都無法容忍，政府絕對有責任勸離或驅離，以維護國家最高行政機關的安全和社會秩序，這是合法必要且符合多數民意的期待。