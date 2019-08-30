黃之鋒訪台前被捕 林佳龍：支持為民主奮鬥的香港人

2019-08-30 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



香港眾志祕書長黃之鋒原訂9月應交通部長林佳龍所成立的光合教育基金會邀請來台訪問，卻在今早遭港府逮捕，對此，林佳龍今受訪表示，對於黃之鋒等人遭逮捕感到震驚跟遺憾，呼籲香港政府當局尊重法治跟人權，大家也必須支持所有為人權、民主奮鬥的香港人。

林佳龍今下午出席「複視：環境、公路、人-走過莫拉克風災」特展開幕記者會，會後受訪時被問及黃之鋒遭捕一事，林佳龍說，對於黃之鋒等人被逮捕，他感到震驚跟遺憾，他認為，法治社會中，政府逮捕必須合法正當，雖現在不完全清楚黃遭捕的細節，但還是呼籲香港政府當局，一定要尊重法治跟人權。

林佳龍解釋，光合基金會是他捐出台中市長選舉補助款後所成立非政府組織，基金會活動由董事會決定，活動擴及創業、生態、文化關懷等，先前7月份，基金會就與黃之鋒聯繫，邀約他訪台演講，但因故拖著，還沒真正成案。

林佳龍強調，光合基金會現在董事長是前中國醫藥大學校長、中研院院士李文華，董事會組成來自各領域的傑出人士，希望能為台灣做更多事，他僅是捐助者，尊重基金會的活動安排。