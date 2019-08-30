韓國瑜臉書直播澄清黑韓事件 沈玉琳：郭辦沒必要酸人

2019-08-30 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜臉書今天開啟直播，由競選總部發言人何庭歡擔任主持人，以後每周固定3天直播說明各項「黑韓事件」，今天首集內容是澄清昨天媒體報導「李佳芬爆郭台銘給錢叫韓國瑜不要出來選」一事的來龍去脈，邀請藝人沈玉琳擔任特別來賓。除澄清此起新聞相關細節外，昨日郭台銘辦公室聲明最後提及李佳芬農舍事件，何、沈兩人不以為然，認為郭辦沒必要這樣酸人。

今天下午1點11分，高雄市長韓國瑜臉書直播，發言人何庭歡表示，以後固定每周一三五下午1點11分推出臉書直播，高雄市長韓國瑜會不定期加入討論，今天是《黑韓無極限 公平正義是底線》第一集，邀請天字第一號大白韓代表沈玉琳上節目。

何、沈兩人針對韓國瑜夫人李佳芬如何接受周刊王專訪，之後衍生出蘋果日報新聞標題寫出「李佳芬爆郭台銘給錢叫韓國瑜不要出來選 郭辦喊告!」一事再度對外澄清，兩人說，李佳芬是回說「怎麼可能、子虛烏有」，並非標題所言。

沈玉琳說，他過去也曾遇過「標題殺人」的情況，女兒被說成罹患小兒斜頸引來外界關心；佳芬姐這件事跟喝水傳話一樣，第一棒已經失真，後面如滾雪球般愈來愈失真，讀者看新聞時要過濾與把關。

此外，何庭歡出示郭台銘辦公室昨天發出的聲明全文，針對最後一段文章寫說「對於政治人物與特定媒體一搭一唱，製造假議題內容，民眾的眼睛是雪亮的，建議韓夫人要妥善處理農舍問題不要轉移焦點」。